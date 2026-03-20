От 23.03.2026 г. започват строително-ремонтни дейности по ул. "24-ти пехотен черноморски полк", които е планирано да продължат до началото на месец април.Асфалтирането налага въвеждане на временни ограничения в движението на МПС, а това ще доведе до промени в линиите от градския и междуселищен транспорт, чийто маршрут минава през този участък на града.Поради тази причина, от 09:00 ч. на 23-ти март (понеделник), автобуси № 11, № 12 и Бургас – Поморие ще пътуват както следва:№ 11 - по маршрута до бул. "Никола Петков“ – бул. "Стефан Стамболов“ – бул. "Демокрация“ – продължава по маршрута;- няма да се обслужват спирки: Никола Петков, Парк Езеро, Стадион Лазур, Копривщица, Константин Величков;- автобусите ще спират на съществуващите спирки по изменения маршрут – Никола Петков (спирката на Б1), Зорница, бл. 14, Зорница, Демокрация, Дунав;№ 12 – по маршрута до бул. 24-ти пехотен черноморски полк“ – ул. "Константин Величков“ – бул. "Демокрация“ – бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Никола Петков“ – продължава по маршрута;- няма да се обслужват спирки: Константин Величков, Копривщица, Стадион Лазур, Парк Езеро;- автобусите ще спират на съществуващите спирки по изменения маршрут – Константин Величков (спирката на линия 11), Сан Стефано, Дунав, Демокрация, Зорница, Зорница бл. 14.линия Бургас – Поморие – от Автогара Юг по маршрута до бул. "Демокрация“ – бул. Стефан Стамболов“ – ул. "Никола Петков“ – ул. "Атанасовско езеро“ – бул. "Димитър Димов“ – продължава по маршрута;- няма да се обслужват спирки: Константин Величков, Копривщица и Парк Езеро;- автобусите ще спират на съществуващите спирки по изменения маршрут: Сан Стефано, Дунав и Зорница.От Поморие към Бургас няма промяна в маршрута на линията.