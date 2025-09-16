Важно! Промяна в движението при надлез СОМАТ

© Във връзка с почистване на шахти за дъждовната вода при надлез СОМАТ, Община Бургас съобщава, че на 17 септември,



за времето от 07:00 до 14:00 ч., ще бъде променена организацията на движението в този участък, като за периода обслужването на фирмите от промишлена зона "Лозово“ ще се осъществява по улицата пред Свободна безмитна зона и ул. "Крайезерна“.