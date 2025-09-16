ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Важно! Промяна в движението при надлез СОМАТ
за времето от 07:00 до 14:00 ч., ще бъде променена организацията на движението в този участък, като за периода обслужването на фирмите от промишлена зона "Лозово“ ще се осъществява по улицата пред Свободна безмитна зона и ул. "Крайезерна“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Бургас изгуби Тодорка Бинева
10:12 / 16.09.2025
Ето защо щракнаха белезниците на бургазлия на паркинга на "Кауфла...
10:04 / 16.09.2025
Закопчаха бургазлия с много дрога
09:55 / 16.09.2025
Мотоциклетист попадна в болница след инцидент в Бургас
09:42 / 16.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета