Поради полагане на нова асфалтовата настилка на ул. “Христо Ботев“ в Бургас, от 09:00 до 20:00 ч. утре (25 април) се затварят за движение на ППС участъка от ул. "Фердинандова“ до ул. "Княз Борис“, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg. Там поетапно ще има затруднения за преминаване през кръстовищата с улици "Апостол Карамитев“, "Александър Велики“, "Сливница“ и "Сердика“.

Това налага промени в линиите от градския транспорт, които минават през този участък на града и за посочения период автобусите ще пътуват по изменени маршрути. Възможни са и нарушения в разписанията.

Ето променените маршрути:

Б1 и Б2

- от Изгрев и Славейков – вместо по ул. “Христо Ботев“ и бул.“ Иван Вазов“, ще преминават по ул. "Сан Стефано“ – бул. "Мария Луиза“;

няма да се обслужват спирки: Опера и Терминал Юг

допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница

- от Меден рудник – вместо по бул.“ Иван Вазов“ и ул. “Христо Ботев“ ще преминават по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано"

няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Тройката

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза.

№ 9

- от Славейков – вместо по бул. "Христо Ботев“, ще преминава през ул. "Сан Стефано" - бул. "Демокрация" - ул. "Булаир" - бул. "Иван Вазов"

няма да се обслужват спирки: Христо Ботев, Операта

допълнителни спирки по маршрута: Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир

– от Меден рудник - вместо по бул. "Христо Ботев“, ще преминава през Терминал Юг – ул. “Булаир" – бул. “Демокрация" – бул. “Сан Стефано" – ул. “Одрин";

няма да се обслужват спирки: Областна управа, Тройката

допълнителни спирки по маршрута: Терминал Юг /спирката на линии 11 и 12/, Булаир, Оборище.