Важно! Затварят централна улица в Бургас през уикенда

© Google На 16.08.2025 г. /събота/ и 17.08.2025 г. /неделя/ от 9:00 до 18:00 ч. ще бъде затворена ул. "Конт Андрованти“ на кръстовището с ул. "Цар Петър“, видя "Фокус".



Причината е товаро-разтоварна дейност на строителни материали и техника на ул. "Тракийска“ до сградата на НАП.