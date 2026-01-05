Важно! Затварят части от улици във "Възраждане"
Във връзка с ремонтно-възстановителни дейности по пътната настилка след подменена ВиК мрежа по ул. "Ивайло", Община Бургас уведомява, че от 10:15 ч. на 06.01.2026 г. /вторник/ за два дни се въвежда временна организация на движението, като се затваря за движението на превозни средства кръстовището между улиците "Ивайло“ и "Васил Левски“.
Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена и използвайте обходни маршрути, прозовават от Община Бургас.
