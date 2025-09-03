Важно от "Бургасбус"

© Burgas24.bg "Бургасбус" ЕООД уведомява своите клиенти, че за 06.09.2025 г. въвежда следната организация в работното време на касовите салони на Дружеството:



Транспортна къща



– почива



Терминал Меден рудник



– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)



Автогара Юг каса карти за градски транспорт



каса 1



– почива



каса 12



– от 06:00 до 21:15



Автогара Запад



– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:15 до 12:45)



Каса Поморие



– почива



На 6, 7 и 8 септември (събота, неделя и понеделник) всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от "Бургасбус" ЕООД ще се движат по установените разписания за празнични дни!