ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Важно от "Бургасбус"
Маршрутът на бегачите на дистанция 5 км е следният: Приморски парк - бул. "Богориди“ - ул. "Александровска“ - бул. "Сан Стефано“ - ул. "Константин Величков“ - ул. "24-ти пехотен черноморски полк“ – ул. "Поморийска“ – Приморски парк – КЦ "Морско казино“ - Финал
Маршрутът на бегачите на дистанция 10 км е следният: Приморски парк - бул. "Богориди“ - ул. "Александровска“ - бул. "Сан Стефано“ - бул. "Стефан Стамболов“ - кръгово кръстовище при хотел "Мираж“ - бул. "Никола Петков“ - бул. "Димитър Димов“ - "24 пехотен черноморски полк“ – ул. "Поморийска“ – Приморски парк - КЦ "Морско казино“ – финал.
Поради придвижването на колоната от състезатели се предвижда по маршрута на трасето, включващо транспортни улици и булеварди, да има забавяне на движението на превозни средства в часовия диапазон от 08:30 – 11:00 ч.
Молим пътниците да имат предвид, че в посочения интервал от време 08:30 – 11:00 ч. графикът за движение на автобусните линии, минаващи по посочените улици, ще бъде нарушен.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Отново затварят тази бургаска улица
16:51 / 11.09.2025
Кметът Димитър Николов проведе среща с посланика на Косово
16:16 / 11.09.2025
Трета поредна година зрелостниците в 106 училища изкарват под "ср...
16:18 / 11.09.2025
FQAS 2025 събра водещи учени в областта на изкуствения интелект в...
11:50 / 11.09.2025
Тежкотоварен автомобил катастрофира на АМ "Тракия"
11:39 / 11.09.2025
Бургаските музеи с вход свободен за ученици на 15 септември
10:33 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета