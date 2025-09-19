Важно от "Бургасбус"

© "Бургасбус“ ЕООД съобщи, че за 22.09.2025 г. /понеделник/ въвежда следната организация в работното време на касовите салони на дружеството:



Транспортна къща



– почива



Терминал Меден рудник



– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)



Автогара Юг каса карти за градски транспорт



каса 1



– почива



каса 12



– от 07:30 до 17:45 (почивка от 12:30 до 13:00)



Автогара Запад



– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:15 до 12:45)



Каса Поморие



– почива



На 22.09.2025 г. всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от "Бургасбус" ЕООД ще се движат по установените разписания за празнични дни!



Напомняме, че на празничния 22-ри септември, в Бургас ще се проведе велошествие "Ритъм и колела“, поради което ще бъдат променени част от маршрутите на някои линии. Повече информация може да видите на следния линк.