|Важно от "Бургасбус"
Транспортна къща
– почива
Терминал Меден рудник
– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)
Автогара Юг каса карти за градски транспорт
каса 1
– почива
каса 12
– от 07:30 до 17:45 (почивка от 12:30 до 13:00)
Автогара Запад
– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:15 до 12:45)
Каса Поморие
– почива
На 22.09.2025 г. всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от "Бургасбус" ЕООД ще се движат по установените разписания за празнични дни!
Напомняме, че на празничния 22-ри септември, в Бургас ще се проведе велошествие "Ритъм и колела“, поради което ще бъдат променени част от маршрутите на някои линии. Повече информация може да видите на следния линк.
