Важно съобщение за местните данъци и такси
Това се прави чрез програмни продукти, собственост на МФ, които се обслужват от "Информационно обслужване“ АД и отнема технологично време.
Установените в Закона за местните данъци и такси срокове за заплащане на посочените задължения са следните: до 30 юни и до 31 октомври. Заплащането на задълженията за цялата година в срок до 30 април, носи отстъпка върху плащането в размер на 5 %.
Начисляването на задълженията за текущата 2026г. ще бъде извършено своевременно, както и в предходни години. При завършване на процеса и осигуряване на възможност за заплащане, на официалния сайт на Община Бургас http://www.burgas.bg, ще бъде публикувано обявление.
На посоченият сайт, чрез личен ПИН код, ще могат да се правят справки и плащания, също така лицата ще получат съобщения за своите задължения и начините на плащане на хартиен носител или на посочен адрес на електронна поща.
Към момента общинските каси: Касов салон на ул. "Александровска“ № 83; ЦИОГ ул. "Александровска“ №26; касите на ЦАУ "Възраждане“ к-с"Меден рудник“ до бл.26; ЦАУ "Освобождение“ к-с "Славейков“ до бл.49; ЦАУ "Изгрев“ к-с "Зорница“ бл.47; ЦАУ "Зора“ к-с "Лазур“, ул. "Перущица“ 67; ЦАУ "Долно Езерово“, работят, като се приемат плащания по просрочени задължения за минали години, които могат да бъдат направени до края на месец януари в евро или лева, както и с карта чрез ПОС терминални устройства.
