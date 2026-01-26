Във връзка с подмяна на водопровод в ж.к. "Зорница“ на 26.01.2026г. /понеделник/ за седмица, се затваря за движение на превозни средства участък от улицата между бл.47 и “Майчин Дом“, като се въвежда временна организация на движението в района.Продължават строително-ремонтните дейности, включващи и подмяна на ВиК мрежа по ул. "Оборище“. За целта от 9:00 часа на 27.01.2026 г. /понеделник/ за един месец се въвежда временна организация на движението като се затваря за движение на превозни средства кръстовището, образувано от ул. "Оборище“ и ул. "Хан Аспарух".Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена, призовават от Община Бургас.