Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Важно за бургазлиите, които очакват подмяна на старите им електроуреди
Автор: Екип Burgas24.bg 10:50Коментари (0)174
©
От 11.08.2025 г. до 30.08.2025 г. ще се подписват договорите с одобрените домакинства за подмяна на старите отоплителни уреди. Това ще се случва в офисите, където са  подадени заявленията. Срокът за това беше от 01.05.2025 г. - 31.07.2025 г.

Списъкът с одобрените домакинства е публикуван: ТУК!

Одобрени са домакинствата, които при класиране са получили от 14 до 3 точки (вкл.). Част от списъка са и тези, които са получили 4 точки и 3 точки през периода на прием на заявление от 06.01.2025 г. до  31.03.2025 г. (първи прием б.а.)

Тези домакинства също трябва да отидат на място, за да подпишат договорите си. Трябва да се носи лична карта и номер на подаденото заявление.

След месец август приемът на заявления продължава по график:

Прием на заявления

Класиране и подписване на договори

01.09.2025 г. – 30.11.2025 г.

Декември 2025 г.

 

Няма да се приемат заявления в рамките на месец август, когато служителите в офисите обслужват подписването на договори.

Офиси, в които се приемат документи и подписват договорите:

1. Фронт офис на Община Бургас ул. "Александровска" № 26

РАБОТНО ВРЕМЕ: от 8:30 часа до 17:15 часа

2.  ЦАУ "Възраждане" адрес: до бл. 426

РАБОТНО ВРЕМЕ: от 8:30 часа до 12:30 часа; от 13:15 часа до 17:15 часа

3. ЦАУ "Долно Езерово“, адрес: "ул. Захари Зограф“ № 75Д

РАБОТНО ВРЕМЕ: от 8:30 часа до 12:30 часа; от 13:15 часа до 17:15 часа

Едно от условията, за да бъде одобрено едно домакинство за участие в процедурите по проекта е, най-малко една година то да се е отоплявало с печка на дърва и въглища.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Ето какво откриха в дома на криминален тип от Бургас
09:47 / 07.08.2025
Подробности за пожара край Капчето
09:23 / 07.08.2025
Сблъсък между кола и мотоциклетист на пътя Бургас – Варна
09:09 / 07.08.2025
Морето взе още две жертви, този път край Слънчев бряг
08:24 / 07.08.2025
3 месеца част от тази бургаска улица ще бъде затворена
05:05 / 07.08.2025
Цените по заведенията на морето "завряха", порция миш-маш удари 1...
23:05 / 06.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Български национален отбор по футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
България в еврозоната
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: