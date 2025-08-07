ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Важно за бургазлиите, които очакват подмяна на старите им електроуреди
Списъкът с одобрените домакинства е публикуван: ТУК!
Одобрени са домакинствата, които при класиране са получили от 14 до 3 точки (вкл.). Част от списъка са и тези, които са получили 4 точки и 3 точки през периода на прием на заявление от 06.01.2025 г. до 31.03.2025 г. (първи прием б.а.)
Тези домакинства също трябва да отидат на място, за да подпишат договорите си. Трябва да се носи лична карта и номер на подаденото заявление.
След месец август приемът на заявления продължава по график:
Прием на заявления
Класиране и подписване на договори
01.09.2025 г. – 30.11.2025 г.
Декември 2025 г.
Няма да се приемат заявления в рамките на месец август, когато служителите в офисите обслужват подписването на договори.
Офиси, в които се приемат документи и подписват договорите:
1. Фронт офис на Община Бургас ул. "Александровска" № 26
РАБОТНО ВРЕМЕ: от 8:30 часа до 17:15 часа
2. ЦАУ "Възраждане" адрес: до бл. 426
РАБОТНО ВРЕМЕ: от 8:30 часа до 12:30 часа; от 13:15 часа до 17:15 часа
3. ЦАУ "Долно Езерово“, адрес: "ул. Захари Зограф“ № 75Д
РАБОТНО ВРЕМЕ: от 8:30 часа до 12:30 часа; от 13:15 часа до 17:15 часа
Едно от условията, за да бъде одобрено едно домакинство за участие в процедурите по проекта е, най-малко една година то да се е отоплявало с печка на дърва и въглища.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Ето какво откриха в дома на криминален тип от Бургас
09:47 / 07.08.2025
Подробности за пожара край Капчето
09:23 / 07.08.2025
Сблъсък между кола и мотоциклетист на пътя Бургас – Варна
09:09 / 07.08.2025
Морето взе още две жертви, този път край Слънчев бряг
08:24 / 07.08.2025
3 месеца част от тази бургаска улица ще бъде затворена
05:05 / 07.08.2025
Цените по заведенията на морето "завряха", порция миш-маш удари 1...
23:05 / 06.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Плажът в Бургас се изпразни за минути
15:50 / 06.08.2025
Проф. Кантарджиев говори за човекоядната бактерия
12:27 / 06.08.2025
От утре ни връхлита африканския "език" и Мелтем!
16:30 / 05.08.2025
Хотелиер от Слънчев бряг: Загубихме руския пазар, но спечелихме нов
14:02 / 06.08.2025
Мълнии предизвикаха пожар в Бургас
16:07 / 06.08.2025
Ето го Георги от касапницата до "Т-Маркет" в Бургас
11:15 / 06.08.2025
Морето взе нова жетва! Загина младо момче край Иракли!
13:34 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета