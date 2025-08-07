Важно за бургазлиите, които очакват подмяна на старите им отоплителни уреди

© От 11.08.2025 г. до 30.08.2025 г. ще се подписват договорите с одобрените домакинства за подмяна на старите отоплителни уреди. Това ще се случва в офисите, където са подадени заявленията. Срокът за това беше от 01.05.2025 г. - 31.07.2025 г.



Списъкът с одобрените домакинства е публикуван: ТУК!



Одобрени са домакинствата, които при класиране са получили от 14 до 3 точки (вкл.). Част от списъка са и тези, които са получили 4 точки и 3 точки през периода на прием на заявление от 06.01.2025 г. до 31.03.2025 г. (първи прием б.а.)



Тези домакинства също трябва да отидат на място, за да подпишат договорите си. Трябва да се носи лична карта и номер на подаденото заявление.



След месец август приемът на заявления продължава по график:



Прием на заявления



Класиране и подписване на договори



01.09.2025 г. – 30.11.2025 г.



Декември 2025 г.







Няма да се приемат заявления в рамките на месец август, когато служителите в офисите обслужват подписването на договори.



Офиси, в които се приемат документи и подписват договорите:



1. Фронт офис на Община Бургас ул. "Александровска" № 26



РАБОТНО ВРЕМЕ: от 8:30 часа до 17:15 часа



2. ЦАУ "Възраждане" адрес: до бл. 426



РАБОТНО ВРЕМЕ: от 8:30 часа до 12:30 часа; от 13:15 часа до 17:15 часа



3. ЦАУ "Долно Езерово“, адрес: "ул. Захари Зограф“ № 75Д



РАБОТНО ВРЕМЕ: от 8:30 часа до 12:30 часа; от 13:15 часа до 17:15 часа



Едно от условията, за да бъде одобрено едно домакинство за участие в процедурите по проекта е, най-малко една година то да се е отоплявало с печка на дърва и въглища.