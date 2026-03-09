Община Бургас уведомява собствениците на моторни превозни средства, че на 14.03.2026 г. (събота) ще се извърши планирано почистване и измиване на бул. "Демокрация“ в участъка между ул. "Дунав“ и бул. "Сан Стефано“.За да се осигури безопасното и качествено извършване на дейностите, всички собственици на автомобили трябва да преместят превозните си средства от паркоместата в района в часовия интервал от 08:00 до 12:00 часа.Колите, които не освободят паркоместата в посочения часови интервал, ще бъдат преместени.От общината разчитат на съдействието и разбирането на гражданите и се извиняват предварително за причиненото неудобствоЗа допълнителна информация може да се свържете на телефон: 0887 090210.