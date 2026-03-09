Важно за шофьорите! На 14 март ще почистват бул. "Демокрация", преместете автомобилите си
За да се осигури безопасното и качествено извършване на дейностите, всички собственици на автомобили трябва да преместят превозните си средства от паркоместата в района в часовия интервал от 08:00 до 12:00 часа.
Колите, които не освободят паркоместата в посочения часови интервал, ще бъдат преместени.
От общината разчитат на съдействието и разбирането на гражданите и се извиняват предварително за причиненото неудобство
За допълнителна информация може да се свържете на телефон: 0887 090210.
