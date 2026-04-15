Поради подмяна на водопровод в ж.к. "Зорница“ от 10:00 ч. днес -15 април, за три дни се затваря за движение на превозни средства кръстовището между бл. 47, бл. 33 и ЦКОДУХЗ "Св. Стилиан“ (Дом "Майка и дете“), съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

В района се въвежда временна организация на движението.

"Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка, и използвайте обходни маршрути“, призовават от Община Бургас.