Реорганизация на движението на автомобили в района на гробищния парк в Бургас ще бъде въведена утре от 07.30 ч. Причината е отбелязване на Архангелова Задушница.Промените се налагат заради традиционния наплив от граждани към парка. Движението за автомобили ще бъде еднопосочно. В гробищния парк ще се влиза през входа, който е до кръговото движение на изхода на града в посока Слънчев бряг, а ще се излиза през ул. "Транспортна". Пътният трафик по ул. "Транспортна" ще бъде отклоняван към бул. "Димитър Димов". Ще се пропускат само товарни автомобили и автобуси от градския и междуселищен транспорт.Полицейските служители ще са в близост до пешеходните пътеки, като при необходимост временно ще спират движението за преминаване на пешеходците.