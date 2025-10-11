Община Бургас съобщи, че днес и утре в часовия диапазон от 09:00 до 16:00 ч., ще се извършват строително - монтажни дейности в средна разделителна ивица на път I-9 /гр. Бургас – гр. Варна/ в района на пътен възел "Сарафово“, в посока на движение от Бургас към Поморие.Това налага стесняване на пътното платно, като движението на превозни средства в участъка ще се извършва в една лента съгласно създадената временна организация. Община Бургас призовава водачите на ППС да се съобразяват с въведената организация на движение и да спазват правилата за движение в участъка.