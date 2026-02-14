Важно за всички, които ще пътуват с автобус до гробищата
© Burgas24.bg
На всички, които в този ден искат да почетат паметта на починали роднини и близки напомняме, че могат да се придвижат до Гробищен парк с помощта на градския транспорт.
- линия 92 → Терминал Меден рудник – ул. “Въстаническа" – бул. “Захари Стоянов" – ул. “Ортото" – ул. “Босна" – ул. “Александър Георгиев Коджакафалията" – ул. “Петрова нива" – ул. “Апостол Войвода" – бул. “Захари Стоянов" – ул. “Спортна"– бул. “Иван Вазов" – бул. “Христо Ботев" – ул. “Одрин" – ул. “Струга" – ул. “Даме Груев" – ул. “Янко Комитов" – Терминал Славейков – Гробищен парк – Терминал Славейков
ВАЖНО: Часовете, в които линия 92 обслужва спирка Гробищен парк в съботните дни са 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:10.
- линия Б1 → Терминал Меден Рудник – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Спортна" – Терминал Юг – бул. "Христо Ботев" – Александровска – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал Изгрев
→ Терминал Изгрев – Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – Александровска – бул. "Христо Ботев" – Терминал Юг – ул. "Спортна" – бул. "Захари Стоянов" – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – Терминал Меден Рудник
- линия 11 → Терминал Славейков – ул. "Проф. Якимов" – Изгрев, Акве Калиде – Велека – Лазур, ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" – бул. "Демокрация" – Ж.П. гара – бул. "Мария Луиза" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Янко Комитов" – Терминал Славейков
- линия 12 → Терминал Славейков – ул. "Янко Комитов" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Мария Луиза" – Ж.П. гара – бул. "Демокрация" – Лазур ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – ул. "Проф. Якимов" – Терминал Славейков
- линия 15 → Автогара Юг – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Транспортна" – кв. Сарафово
→ кв. Сарафово – ул. "Транспортна" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – Автогара Юг
- линия Б11 → Терминал Меден рудник – ул. "Въстаническа" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Индустриална" – бул. "Иван Вазов" – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – ул. "Петко Задгорски" – Терминал Изгрев
→ Терминал Изгрев – ул. "Петко Задгорски" – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – ул. "Иван Вазов" – ул. "Индустриална" – ул. "Петко Задгорски" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Въстаническа" – Терминал Меден рудник.
Още от категорията
/
Голяма гордост за Бургас
13.02
Ето какво ще има в новия Спортен комплекс "Славейков" в Бургас, Общината вече търси изпълнител
13.02
В Бургас честваме Деня на любовта с тематична музикално-поетична вечер в Библиотеката на 13 февруари
11.02
В Бургас представиха продължение на швейцарската програма за развитие на дуалното обучение в България
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
83-годишна бургазлийка стана жертва на телефонна измама, даде 724...
20:16 / 13.02.2026
Учат по интересен начин историята на Бургас
17:18 / 13.02.2026
Дрогиран шофьор заловен на пътя Бургас – Звездец
17:16 / 13.02.2026
Гергана Стоянова: Направо ми взе акъла
14:08 / 13.02.2026
Нова придобивка за ОУ "П. Р. Славейков" в Бургас
13:42 / 13.02.2026
Голяма гордост за Бургас
12:19 / 13.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.