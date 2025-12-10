Учители и ученици от ОУ "СВ. Климент Охридски“ имаха вдъхновяваща среща с пра-праплеменничката на Апостола на свободата Васил Левски – Христина Богданова.Срещата предизвика силен интерес особено сред децата, които с вълнение очакваха да се докоснат до живата памет за един от най-светлите герои в българската история.Гостенката разказа за семейната история, съхранените спомени, предавани през поколенията, и за ценностите, които Левски оставя като духовно наследство – свобода, чест, себеотрицание и любов към народа.Учениците имаха възможност да зададат въпроси, да чуят малко известни факти и да усетят човешкото лице на великия революционер.Срещата се превърна в истински урок по родолюбие. В атмосферата на уважение и признателност децата осъзнаха, че историята не е само страници от учебник, а жива връзка между поколенията.Ръководството на училището изрази благодарност за вдъхновяващото гостуване и подчерта значението на подобни инициативи за възпитаването на ценности у младите хора.