Вдъхновяваща среща в бургаско училище
Срещата предизвика силен интерес особено сред децата, които с вълнение очакваха да се докоснат до живата памет за един от най-светлите герои в българската история.
Гостенката разказа за семейната история, съхранените спомени, предавани през поколенията, и за ценностите, които Левски оставя като духовно наследство – свобода, чест, себеотрицание и любов към народа.
Учениците имаха възможност да зададат въпроси, да чуят малко известни факти и да усетят човешкото лице на великия революционер.
Срещата се превърна в истински урок по родолюбие. В атмосферата на уважение и признателност децата осъзнаха, че историята не е само страници от учебник, а жива връзка между поколенията.
Ръководството на училището изрази благодарност за вдъхновяващото гостуване и подчерта значението на подобни инициативи за възпитаването на ценности у младите хора.
