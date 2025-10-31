Вечер на поезията за деца се проведе в Дома на писателя
©
Децата от литературните клубове при 3 "в“ клас на ОУ "Любен Каравелов" с удоволствие и от сърце рецитираха закачливите, духовити и забавни стихотворения на бургаските поети. Преплетоха се море и детство, приключения и игри, въображение и вълшебство.
В този фееричен, магичен свят децата живеят от първокласници, благодарение на своите ръководители Лилия Христова и Татяна Георгиева, а Арт студиото на Павлина Иванова допълни приказното усещане с изложба от детски рисунки по произведенията на поетите.
Макар и различни като образност, стил, начин на поднасяне, и тримата автори са оставили след себе си любовта, разбирането, уважението към малките читатели.
Слънце и живот изпълниха залата на Дома на писателя, а публиката си тръгна с малък спомен от тази невероятна вечер – тематични книгоразделители, подарък от издателство "Либра Скорп" и свитък със стихотворения. Децата получиха книжки като подарък от Бургаската писателска общност.
Още от категорията
/
Бургаското село Маринка ще се превърне в притегателно място за всички, които обичат морето и изкуството
09:41
Професионален пилот: Полезно е да седнеш отново на "другата страна" – за да усетиш какво чувстват хората, на които обикновено ти вдъхваш спокойствие
28.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ако ще пътувате с автобус до гробищата днес – прочете това!
05:15 / 01.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.