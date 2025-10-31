Какво по-голямо признание има от това да останеш в паметта на децата? Каква по-въздействаща сила от чистотата на детските гласове, които с обич и желание изричат стиховете на любимите си автори? Росен Друмев, Янаки Петров и Тома Бинчев заслужават това.Децата от литературните клубове при 3 "в“ клас на ОУ "Любен Каравелов" с удоволствие и от сърце рецитираха закачливите, духовити и забавни стихотворения на бургаските поети. Преплетоха се море и детство, приключения и игри, въображение и вълшебство.В този фееричен, магичен свят децата живеят от първокласници, благодарение на своите ръководители Лилия Христова и Татяна Георгиева, а Арт студиото на Павлина Иванова допълни приказното усещане с изложба от детски рисунки по произведенията на поетите.Макар и различни като образност, стил, начин на поднасяне, и тримата автори са оставили след себе си любовта, разбирането, уважението към малките читатели.Слънце и живот изпълниха залата на Дома на писателя, а публиката си тръгна с малък спомен от тази невероятна вечер – тематични книгоразделители, подарък от издателство "Либра Скорп" и свитък със стихотворения. Децата получиха книжки като подарък от Бургаската писателска общност.