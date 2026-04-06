Прогнозата за циклона, който се очаква около Великден, остава активна и ще окаже сериозно влияние върху времето в страната. Според актуалните прогнози се очакват валежи, като в някои райони те ще бъдат под формата на сняг.
Най-засегнати от застудяването ще бъдат районите на Предбалкана, Софийска област и Западна Тракия, включително Пловдив и Пазарджик. При подобна синоптична обстановка има вероятност за снеговалежи и в Плевенска област. Снежна покривка ще се натрупа само в планините и Предбалкана, информира Meteo Balkans.
Тази необичайна за сезона прогноза предизвиква интерес, тъй като снегът около Великден не е често явление. Остава да следим развитието на времето и дали очакванията ще се потвърдят.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.