Прогнозата за циклона, който се очаква около Великден, остава активна и ще окаже сериозно влияние върху времето в страната. Според актуалните прогнози се очакват валежи, като в някои райони те ще бъдат под формата на сняг.

Най-засегнати от застудяването ще бъдат районите на Предбалкана, Софийска област и Западна Тракия, включително Пловдив и Пазарджик. При подобна синоптична обстановка има вероятност за снеговалежи и в Плевенска област. Снежна покривка ще се натрупа само в планините и Предбалкана, информира Meteo Balkans.

Тази необичайна за сезона прогноза предизвиква интерес, тъй като снегът около Великден не е често явление. Остава да следим развитието на времето и дали очакванията ще се потвърдят.