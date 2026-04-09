През предстоящите празнични дни от 15:00 ч. утре до 10:00 ч. на 14 април бул. "Иван Вазов“ в участъка от ул. "Цар Калоян“ до кръстовището с бул. "Мария Луиза“ ще бъде отворен за движение на превозни средства, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Както съобщихме булевардът бе затворен за подмяна на асфалтовата настилка на 2 април. Ремонтните дейности ще продължат във вторник до планираното им приключване на 18 април, което ще наложи повторното му затваряне. Това ще доведе до промени по линиите на градския транспорт, преминаващи по този участък.

Автобусите ще пътуват по следните изменени маршрути:

Б1 и Б2

- от Изгрев и Славейков – вместо по ул. “Христо Ботев“ и бул.“ Иван Вазов“, ще преминават по ул. "Сан Стефано“ – бул. "Мария Луиза“;

няма да се обслужват спирки: Опера и Терминал Юг

допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница

- от Меден рудник - бул.“ Иван Вазов“ и ул. “Христо Ботев“ ще преминава по бул. "Мария Луиза" - ул. "Сан Стефано"

няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Тройката

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза,

Б11 и Б12

- от Изгрев и Славейков – вместо по бул. "Иван Вазов“, ще преминават по ул. "Цар Петър" - ул. "Христо Ботев" - бул. "Сан Стефано" - бул. "Мария Луиза";

няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт, Мария Луиза, Сливница

- от Меден рудник - вместо по бул. "Иван Вазов“, ще преминава по бул. "Мария Луиза" - ул. "Сан Стефано" - ул. "Христо Ботев" - ул. "Цар Петър";

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза, Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера

№ 9

- от Славейков - вместо по бул. "Иван Вазов“, ще преминава през Терминал Юг - ул. "Цар Петър" - ул. "Христо Ботев" - бул. "Сан Стефано" - бул. "Мария Луиза";

няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Терминал Юг /спирката на линии 11 и 12/

- от Меден рудник вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. "Мария Луиза" - ул. "Сан Стефано" - ул. "Христо Ботев" - ул. "Цар Петър" - Терминал Юг - ул. "Цар Петър";

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Сливница

№ 11 - вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по ул. "Цар Петър" - ул. "Христо Ботев" - бул. "Сан Стефано"

- няма да се обслужват спирки: Транспортна болница, Иван Вазов, Сливница, Мария Луиза

- допълнителни спирки по маршрута – Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт

№ 12 – по маршрута Автогара Запад - вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. "Сан Стефано" - ул. "Христо Ботев" - ул. "Цар Петър";

- няма да се обслужват спирки: Мария Луиза, Сливница, Иван Вазов

- допълнителни спирки по маршрута – Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера

№ 17

- от Автогара Юг - вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по ул. "Цар Петър" - ул. "Христо Ботев" - бул. "Сан Стефано" - бул. "Мария Луиза" ;

няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Областна управа, Сливница

- от кв. Крайморие - вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. "Мария Луиза" - ул. "Сан Стефано" - ул. "Христо Ботев" - ул. "Цар Петър" - Автогара Юг

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Сливница

№ 8

- от Автогара Запад - вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. "Мария Луиза";

няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница

- от кв. Горно Езерово - вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по - бул. "Мария Луиза" - Автогара Запад

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза

От 10:00 ч. на 14.04.2026 г. до 17.04.2026 г., линия Т1 няма да бъде обслужвана. Алтернативно могат да бъдат използвани линии Б11 и 9.

Възможни са нарушения в разписанията на автобусите, за което молим пътниците да проявят разбиране.

От Община Бургас препоръчват през това време водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути и призовават водачите на превозни средства да избягват неправилното спиране и паркиране по бул. "Мария Луиза“ и бул. "Сан Стефано“ в участъците, по които се пренасочва движението градския транспорт.