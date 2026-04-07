Традиционният за Царево Великденски базар вече посреща своите посетители, видя ФОКУС.

Той се провежда на площада в града и ще продължи до 9 април.

Събитието предлага на жителите и гостите на града богато разнообразие от ръчно изработени сувенири, тематична украса и различни кулинарни предложения.

Базарът започва всеки ден от 16:00 ч.

Кметът на Община Царево Марин Киров и заместник-кметът Денис Диханов също посетиха базара и избраха ръчно изработени великденски изделия.

"Каним всички да се потопят в духа на Великден и да споделят празничното настроение в сърцето на града", приветстват от Община Царево.