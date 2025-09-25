Верижна катастрофа в Бургас

© Burgas24.bg Снощи около 20:18 ч. на бургаската улица "Проф. Яким Якимов“ №1 в посока бул. "Янко Комитов“ лек автомобил "Мерцедес“, с грузинска регистрация, управляван от 41-годишен грузински гражданин, поради движение с несъобразена с интензитета на трафика скорост, блъска намиращия се пред него и спиращ лек автомобил "Киа“, с търговищка регистрация, управляван от 23-годишна жена от Търговище.



От сблъсъка киата отскача напред и се блъска в спрелия лек автомобил "Рено“, собственост на 25-годишен бургазлия.



Водачката на киата е настанена за лечение в болница "Дева Мария“ - Бургас с комоцио.