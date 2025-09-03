Верижно меле на оживено кръстовище в Бургас

© Преминаване на червен светофар предизвика верижна катастрофа в Бургас. От ОДМВР – Бургас съобщиха, че инцидентът е станал в понеделник малко преди 08:15 ч. на кръстовището на улиците "Сан Стефано“ и "Стефан Стамболов“.



Ударили са се четири автомобила: "Фолксваген Пасат“, управляван от 48-годишен бургазлия, "Мерцедес Е 220“, управляван от 56-годишна айтозлийка, "Тойота Авенсис“, управляван от 37-годишен бургазлия и "Опел Вектра“, управляван от 29-годишен бургазлия.



Пострадал е водачът на фолксвагена, който е получил разкъсно-контузна рана на лявата китка. Той е прегледан в УМБАЛ – Бургас и е освободен за домашно лечение.



От полицията съобщиха, че мерцедесът, преминавайки на червен светофарен сигнал, е отнел предимството и е блъсна фолксвагена, който отскочил и ударил спрялата на червено тойота, която от своя страна блъснала намиращия се пред него "Опел“.