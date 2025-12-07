Сподели close
Министерствата на отбраната и на транспорта синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера "Кайрос", който се намира край бреговете на Ахтопол. Това съобщиха от МО. 

При разговор днес на представители на ИА "Морска администрация“ с хората от екипажа е станало ясно, че имат нужда от хранителни провизии и комуникационни средства.

От МО подчертаха, че се подготвя доставката на необходимите продукти в рамките на днешния ден.

Действията се координират от Морския спасително-координационен център, а Военноморските сили имат готовност да осигурят вертолет "Пантер“ от авиобаза "Чайка“, за да достави на екипажа на танкера "Кайрос“ необходимите хранителни провизии и комуникационни средства.

От Maritime.bg съобщиха вчера, че танкерът ще остане край Ахтопол поне до понеделник.  А от NOVA обявиха днес, че моряците са се разбрали с властите да не бъдат изтеглени от борда, а корабът да бъде провлачен до рейд до пристанище Бургас. Засега обаче няма осигурено финансиране от държавата, за да се случи това, защото процедурата е доста скъпа, но два влекача на Военноморските сили са в готовност да извършат тази операция. 

Няма опасност и от разливи.