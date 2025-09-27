Вход свободен днес в музеите на остров Света Анастасия и Ченгене скеле

© И тази година 27 септември – Световен ден на туризма, ще бъде отбелязан в Община Бургас.



Общинско предприятие "Туризъм“ се присъединява към инициативата и ще посреща посетители при вход свободен в два любими обекта - остров Света Анастасия и културно-туристически комплекс "Ченгене скеле“.



През целия съботен ден музеят в туристически комплекс Остров Света Анастасия ще очаква всички любопитни посетители, които ще научат повече за историята на това магично място в Бургаския залив.



Обектът привлича хиляди туристи целогодишно, а незабравимото пътуване до там започва от Магазия 1.



Необходимо е да направите резервация за пътуване с корабите "Бургус“ и "Анастасия“ на телефон: 0882 004124. Цената на стандартен билет за пътуване е 18 лв.



Рибарското селище Ченгене скеле и туристическият комплекс се радват на голям интерес и популярност както от български, така и от чуждестранни посетители.



Експозиционните къщички "Тайфа“, "Бурунтия“ и "Евксински понт“ и експонатите в тях разкриват историята на Черно море, рибарските обичаи и бит на морските вълци.



На 27 септември от 11:00 до 17:00 ч. те ще ви очакват за едно вълнуващо пътуване от древността до наши дни!