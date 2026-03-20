Софтуерен проблем е в основата на казуса със забавеното отчитане на водомерите и грешките при фактурирането в Бургас, това заявиха заот ВиК в града."След Нова година и преминаването към еврото беше променен софтуерът на ВиК Бургас. И тъй като малко по-бавно става внедряването на този нов продукт, имаме известни проблеми. Надяваме, че в най-скоро време тези проблеми със забавянето при отчитането на водомерите и фактурирането ще бъдат решени. Гражданите могат да бъдат спокойни", казаха пред медията ни от дружеството."В момента понякога софтуерът греши като полагаме усилия да решим този проблем", добавят от ВиК.От дружеството подчертаха, че при фактурите, издавани от тях, съществува възможност за разсрочено плащане. Тоест, ако получим сметка за два месеца накуп, имаме варианта да заплатим само част от сумата, а другата - да остане за в бъдеще."Ако сметката не отговаря на вижданията на клиентите за това колко вода са употребили, може да бъде пусната жалба, а след това сметката да бъде сторирана", завършиха от дружеството.