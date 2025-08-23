Новини
ВиК авария затвори възлово кръстовище в Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 10:49Коментари (0)271
Заради ВиК ремонт за няколко часа ще бъде затворено за движение кръстовището до Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Ограничението ще бъде до 17:30 часа и ще обхване пресечката на ул. "Св. Пантелеймон Лечител" с улицата, водеща до и от болницата в комплекс "Зорница".

За пациентите и живущите в района е осигурен обходен маршрут: бул. "Димитър Димов" – улицата до бл. 82 в комплекс "Зорница" (Лазурен бряг) – улицата пред жилищен комплекс "Перла" – УМБАЛ Бургас.

Община Бургас апелира шофьорите да спазват въведената временна организация на движение и да използват посочения обходен маршрут до приключване на ремонтните дейности.








