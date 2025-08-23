ЗАРЕЖДАНЕ...
|ВиК авария затвори възлово кръстовище в Бургас
Ограничението ще бъде до 17:30 часа и ще обхване пресечката на ул. "Св. Пантелеймон Лечител" с улицата, водеща до и от болницата в комплекс "Зорница".
За пациентите и живущите в района е осигурен обходен маршрут: бул. "Димитър Димов" – улицата до бл. 82 в комплекс "Зорница" (Лазурен бряг) – улицата пред жилищен комплекс "Перла" – УМБАЛ Бургас.
Община Бургас апелира шофьорите да спазват въведената временна организация на движение и да използват посочения обходен маршрут до приключване на ремонтните дейности.
