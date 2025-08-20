Новини
ВиК ремонт затваря кръстовище в ж.к. "Братя Миладинови"
Автор: Иван Сотиров 15:37
© Burgas24.bg
Продължават ремонтните дейности по ВиК мрежата в ж.к. "Братя Миладинови“, като се налага пълно затваряне на кръстовището на ул. "Струма“ с ул. "Дрин“ от 11:00 часа на 21.08.2025г. /четвъртък/ за три седмици.

Въвежда се временна организация на движението в района, като движението на превозни средства в посока от ул. "Одрин“ към ж.к. "Братя Миладинови“ и обратно ще е затворено.

Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути.








