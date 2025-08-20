ЗАРЕЖДАНЕ...
|ВиК ремонт затваря кръстовище в ж.к. "Братя Миладинови"
Въвежда се временна организация на движението в района, като движението на превозни средства в посока от ул. "Одрин“ към ж.к. "Братя Миладинови“ и обратно ще е затворено.
Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути.
