ВиК ремонти променят движението в различни части на Бургас

© Продължават ремонтните дейности по ВиК мрежата в ж.к. "Братя Миладинови“, като се налага затваряне на част от ул. "Струма“ в участъка от ул. "Одрин“ до ул. "Дрин“ от 13:00 часа на 14.08.2025г. /четвъртък/ до 19.08.2025г.



Въвежда се временна организация на движението, като движението на МПС в посока от ул. "Одрин“ към ж.к. "Братя Миладинови“ и обратно ще е затворено.



Във връзка с ремонтни дейности по ВиК мрежата в ж.к. "Зорница“ Община Бургас уведомява, че от 14:00 часа на 14.08.2025г. /четвъртък/ до 19.08.2025г. се затваря кръстовището бул. "Стефан Стамболов“ с ул. "Св. Пантелеймон Лечител", като движението на МПС в посока ж.к. "Зорница“ и УМБАЛ – Бургас ще е затворено.



Алтернативен обходен маршрут бул. "Стефан Стамболов“ – бул. "Никола Петков“ – улицата при заведение за бързо хранене "Макдрайв“.