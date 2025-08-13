ЗАРЕЖДАНЕ...
|ВиК ремонти променят движението в различни части на Бургас
Въвежда се временна организация на движението, като движението на МПС в посока от ул. "Одрин“ към ж.к. "Братя Миладинови“ и обратно ще е затворено.
Във връзка с ремонтни дейности по ВиК мрежата в ж.к. "Зорница“ Община Бургас уведомява, че от 14:00 часа на 14.08.2025г. /четвъртък/ до 19.08.2025г. се затваря кръстовището бул. "Стефан Стамболов“ с ул. "Св. Пантелеймон Лечител", като движението на МПС в посока ж.к. "Зорница“ и УМБАЛ – Бургас ще е затворено.
Алтернативен обходен маршрут бул. "Стефан Стамболов“ – бул. "Никола Петков“ – улицата при заведение за бързо хранене "Макдрайв“.
