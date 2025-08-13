Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
ВиК ремонти променят движението в различни части на Бургас
Автор: Николай Парашкевов 15:11Коментари (0)113
©
Продължават ремонтните дейности по ВиК мрежата в ж.к. "Братя Миладинови“, като се налага затваряне на част от ул. "Струма“ в участъка от ул. "Одрин“ до ул. "Дрин“ от 13:00 часа на 14.08.2025г. /четвъртък/ до 19.08.2025г.

Въвежда се временна организация на движението, като движението на МПС в посока от ул. "Одрин“ към ж.к. "Братя Миладинови“ и обратно ще е затворено.

Във връзка с ремонтни дейности по ВиК мрежата в ж.к. "Зорница“ Община Бургас уведомява, че от 14:00 часа на 14.08.2025г. /четвъртък/ до 19.08.2025г. се затваря кръстовището бул. "Стефан Стамболов“ с ул. "Св. Пантелеймон Лечител", като движението на МПС в посока ж.к. "Зорница“ и УМБАЛ – Бургас ще е затворено.

Алтернативен обходен маршрут бул. "Стефан Стамболов“ – бул. "Никола Петков“ – улицата при заведение за бързо хранене "Макдрайв“.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
10-дневен маратон предстои на Морска гара - Бургас
11:51 / 13.08.2025
Ето къде няма да има вода в Бургаско
11:03 / 13.08.2025
Ремонтът на главната улица в "Сарафово" продължава през септември...
10:44 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Затварят част от тази бургаска улица за ВиК ремонт
05:00 / 13.08.2025
Прокуратурата се самосезира след вандалския акт срещу паметника н...
15:24 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Колективната отбрана на Европа
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Държавата разпродава имоти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: