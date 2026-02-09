Виктор Калев празнува 10 години "Грамофонът" в Бургас на 14 февруари
Датата не е избрана случайно, тъй като, както Виктор Калев неведнъж е споделял, бургаската публика заема специално място в сърцето му. Заради обичта и подкрепата, които получава през годините, но и защото именно в Бургас се състоя премиерата на спектакъла, който вече 10 години радва сърцата на хората в страната и чужбина. Вечерта обещава да бъде истински празник-10 години "Грамофонът“.
Организаторът Маруся Русева е подготвила специална изненада за всички зрители - те ще участват в томбола на която ще бъдат раздадени разнообразни награди. Всичко това ще направи преживяването още по-незабравимо.
Билетите се продават на касата на "Арт ателие" в Културен дом “НХК “. За повече информация и резервации тел.: 0894/898-098-Маруся Русева-организатор.
