На 14 февруари Виктор Калев ще представи на своята публика едно по-специално и вълнуващо представление на "Грамофонът“ . В духа на любовта, споделените емоции и хубавото вино, талантливият актьор избира да отбележи празника в уютната зала на Драматичен театър "Адриана Будевска“, където сцената ще се превърне в място за смях, нежност и искрени човешки истории.Датата не е избрана случайно, тъй като, както Виктор Калев неведнъж е споделял, бургаската публика заема специално място в сърцето му. Заради обичта и подкрепата, които получава през годините, но и защото именно в Бургас се състоя премиерата на спектакъла, който вече 10 години радва сърцата на хората в страната и чужбина. Вечерта обещава да бъде истински празник-10 години "Грамофонът“.Организаторът Маруся Русева е подготвила специална изненада за всички зрители - те ще участват в томбола на която ще бъдат раздадени разнообразни награди. Всичко това ще направи преживяването още по-незабравимо.Билетите се продават на касата на "Арт ателие" в Културен дом “НХК “. За повече информация и резервации тел.: 0894/898-098-Маруся Русева-организатор.