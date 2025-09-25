Висока скорост в завой погуби моторист в Слънчев бряг

© Мотоциклетист е загинал на място при самостоятелна катастрофа в Слънчев бряг. Инцидентът е станал в сряда около 03:20 ч. на алеята пред хотел "Хризантема“. От ОДМВР – Бургас съобщиха, че до ПТП-то се е стигнало поради движение с несъобразена скорост при излизане от ляв завой от страна на мотоциклет "Хонда“, управляван от 44-годишния несебърлия.



По случая е образувано досъдебно производство.