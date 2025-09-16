Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Висши духовници от България и Гърция с обща молитва от остров Света Анастасия
Автор: Екип Burgas24.bg 16:31Коментари (0)53
©
Кметът Димитър Николов заедно с висши духовници от Българската и Гръцката православна църква посетиха остров Света Анастасия. В обиколката участваха Сливенският митрополит Арсений, Пловдивският митрополит Николай, Негово Високопреосвещенство Йеротей III – митрополит на островите Лимнос и Св. Евстратий, както и областният управител Владимир Крумов.

Гостите останаха изключително впечатлени от богатата история на острова. Според преданията, на това място е съществувал гръцки манастир. Доказателство за това е запазената надписна плоча, датирана от 1772 година, която свидетелства за строителството на манастирския комплекс. Църквата на острова е била неразделна част от него.

Високопреосвещените духовници се събраха за обща молитва в храма – за неговото съхранение, за всички поклонници и за благоденствието на самото свято място.

Утре, 17 септември, от 09:00 часа в храм "Св. Богородица“ в Бургас ще бъде отслужена Архиерейска света литургия, която ще възглави митрополит Йеротей III. По време на богослужението вярващите ще могат да се поклонят пред Честния Пояс на Пресвета Богородица.

Поклонението ще продължи до края на литургията, след което светинята ще бъде изпратена от духовенството обратно за Гърция.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Бургас отново дава сцена на своите таланти
12:05 / 16.09.2025
Бургас изгуби Тодорка Бинева
10:12 / 16.09.2025
Ето защо щракнаха белезниците на бургазлия на паркинга на "Кауфла...
10:04 / 16.09.2025
Закопчаха бургазлия с много дрога
09:55 / 16.09.2025
Мотоциклетист попадна в болница след инцидент в Бургас
09:42 / 16.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистралата никога не съм имал
12:19 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Първият учебен ден
История и Археология
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: