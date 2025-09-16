ЗАРЕЖДАНЕ...
|Висши духовници от България и Гърция с обща молитва от остров Света Анастасия
Гостите останаха изключително впечатлени от богатата история на острова. Според преданията, на това място е съществувал гръцки манастир. Доказателство за това е запазената надписна плоча, датирана от 1772 година, която свидетелства за строителството на манастирския комплекс. Църквата на острова е била неразделна част от него.
Високопреосвещените духовници се събраха за обща молитва в храма – за неговото съхранение, за всички поклонници и за благоденствието на самото свято място.
Утре, 17 септември, от 09:00 часа в храм "Св. Богородица“ в Бургас ще бъде отслужена Архиерейска света литургия, която ще възглави митрополит Йеротей III. По време на богослужението вярващите ще могат да се поклонят пред Честния Пояс на Пресвета Богородица.
Поклонението ще продължи до края на литургията, след което светинята ще бъде изпратена от духовенството обратно за Гърция.
