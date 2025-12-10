Сподели close
Един от най-мащабните протести се провежда тази вечер в Бургас. Още преди 18:00 ч. бургазлии се събраха пред сградата на Общината. Пространството там, до Часовника и чак до Компаса, се изпълни с хиляди, предаде репортер на Burgas24.bg.

След като на 1 декември гражданите изразиха недоволство срещу Бюджет 2026, днес протестът, още по-многолюден, прерасна в искане за оставка на правителството. "Мафията вън!“, "Не искаме да живеем в такава държава“, "Няма да стане по този начин“ и "Оставка“ бяха част от плакатите.

Около 20:00 ч. протестиращите се отправиха на шествие към Областната управа. За кратко бе затворено автомобилното движение, а градският транспорт в района бе спрян. По автобусните спирки се появи надпис: "След 19:00 ч. спирката няма да се обслужва поради провеждан протест“.

По наша информация има задържани двама души с маски и качулки. На място има засилено полицейско присъствие.