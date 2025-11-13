Всеки бургазлия може да помогне на приюта за бездомни кучета към Община Бургас като закупи специален празничен календар.На него са фотосите на вече осиновени от организацията четириноги.От следващата седмица, след 17 ноември, календарът ще е наличен за закупуване в Туристически информационен център – Часовника, на място в самия приют, както и във ветеринарните клиники "Бивет" и "Ветопия".Всички средства отиват за кучетата в приюта и техните нужди.