Изграждането на студентския високотехнологичен кампус в Бургас напредва, предаде репортер на Burgas24.bg.

Днес кметът Димитър Николов е запознал министъра на образованието и науката проф. Сергей Игнатов с напредъка на строителството, съобщиха от Община Бургас. Кампусът ще се използва от всички университети в Бургас. Комплексът включва пет сгради с общежития за преподаватели и студенти, научни лаборатории, мултифункционални конферентни, лекционни и учебни зали.

Към кампуса са предвидени още обучителен и спортен център със зали за тренировки по волейбол и баскетбол, фитнес и лекоатлетическа писта, както и зарядни станции за електрически автомобили и велосипеди.