© виж галерията Много улици на Бургас се превърнаха в реки тази сутрин. Подземната улица буквално заприлича на басейн, предаде репортер на Burgas24.bg.



Както съобщихме за днес има предупреждения за наводнения в региона след обилните валежи през нощта. Много улици в Бургас продължават да бъдат наводнени. На много места има паднали дървета и електрически стълбове.



Властите призовават движението на автомобили да бъде ограничено и да се пътува само при нужда.



