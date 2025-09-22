Новини
Вижте как ще работят касовите салони на "Бургасбус" днес
Автор: Екип на Burgas24.bg 05:15Коментари (0)111
© Burgas24.bg
"Бургасбус“ ЕООД съобщи, че за днес въвежда следната организация в работното време на касовите салони на дружеството:

Транспортна къща

– почива

Терминал Меден рудник

– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)

Автогара Юг каса карти за градски транспорт 

каса 1

– почива

каса 12 

– от 07:30 до 17:45 (почивка от 12:30 до 13:00)

Автогара Запад

– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:15 до 12:45)

Каса Поморие

–  почива

Днес всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от "Бургасбус" ЕООД ще се движат по установените разписания за празнични дни!

Напомняме, че днес в Бургас ще се проведе велошествие "Ритъм и колела“, поради което ще бъдат променени част от маршрутите на някои линии. Повече информация може да видите на следния линк.








Статистика: