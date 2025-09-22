ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Вижте как ще работят касовите салони на "Бургасбус" днес
Транспортна къща
– почива
Терминал Меден рудник
– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)
Автогара Юг каса карти за градски транспорт
каса 1
– почива
каса 12
– от 07:30 до 17:45 (почивка от 12:30 до 13:00)
Автогара Запад
– от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:15 до 12:45)
Каса Поморие
– почива
Днес всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от "Бургасбус" ЕООД ще се движат по установените разписания за празнични дни!
Напомняме, че днес в Бургас ще се проведе велошествие "Ритъм и колела“, поради което ще бъдат променени част от маршрутите на някои линии. Повече информация може да видите на следния линк.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Днес затварят улици в Бургас заради велошествие
06:00 / 22.09.2025
Днес е чудесен ден да посетите ТК "Акве калиде"
05:30 / 22.09.2025
Бургас отбелязва 117 години от обявяването на Независимосттае
05:00 / 22.09.2025
"Грийнпийс" разпъна гигантски спасителен пояс в Черно море срещу ...
14:52 / 21.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:04 / 20.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
20:49 / 20.09.2025
В Бургас се провежда фестивал на електромобилността
13:34 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета