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Вижте как ще се движат автобусите на "Бургасбус" на Голяма задушница
Автор: Екип на Burgas24.bg 05:30Коментари (0)0
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Днес православното християнство отбелязва Голяма Задушница. От "Бургасбус“ напомнят на гражданите, кои линии могат да използват, за да се придвижат до гробищния парк.

- линия 92 → Терминал Меден рудник – ул. “Въстаническа" – бул. “Захари Стоянов" – ул. “Ортото" – ул. “Босна" – ул. “Александър Георгиев Коджакафалията" – ул. “Петрова нива" – ул. “Апостол Войвода" – бул. “Захари Стоянов" – ул. “Спортна"– бул. “Иван Вазов" – бул. “Христо Ботев" – ул. “Одрин" – ул. “Струга" – ул. “Даме Груев" – ул. “Янко Комитов" – Терминал Славейков – Гробищен парк – Терминал Славейков

ВАЖНО: Часовете, в които линия 92 обслужва спирка Гробищен парк в съботните дни са 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:10.

- линия Б1 → Терминал Меден Рудник – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Спортна" – Терминал Юг – бул. "Христо Ботев" – Александровска – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал Изгрев

Терминал Изгрев – Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – Александровска – бул. "Христо Ботев" – Терминал Юг – ул. "Спортна" – бул. "Захари Стоянов" – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – Терминал Меден Рудник

- линия 11 → Терминал Славейков – ул. "Проф. Якимов" – Изгрев, Акве Калиде – Велека – Лазур, ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" – бул. "Демокрация" – Ж.П. гара – бул. "Мария Луиза" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Янко Комитов" – Терминал Славейков

- линия 12 → Терминал Славейков – ул. "Янко Комитов" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Мария Луиза" – Ж.П. гара – бул. "Демокрация" – Лазур ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – ул. "Проф. Якимов" – Терминал Славейков

- линия 15 → Автогара Юг – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Транспортна" – кв. Сарафово

→ кв. Сарафово – поради ремонт на пътя, в посокаАвтогара Юг автобусите не минават през ул. "Транспортна"

- линия Б11 → Терминал Меден рудник – ул. "Въстаническа" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Индустриална" – бул. "Иван Вазов" – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – ул. "Петко Задгорски" – Терминал Изгрев

→ Терминал Изгрев – ул. "Петко Задгорски" – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – ул. "Иван Вазов" – ул. "Индустриална" – ул. "Петко Задгорски" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Въстаническа" – Терминал Меден рудник.








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