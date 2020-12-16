Вижте какво ще е разписанието на "Бургасбус" през празничните дни

© Burgas24.bg "Бургасбус" ЕООД уведомява своите клиенти, че във връзка с предстоящите празнични дни - 24, 25, 26, 27, 28.12.2020 и 01, 02, 03.01.2021 г., въвежда следните изменения в разписанията на линиите и касовите салони на Дружеството:



1. През дните на Коледните и Новогодишните празници линиите във вътрешноградския транспорт ще се обслужват по установените от 02.12.2020 г. разписания за празнични дни със следните изменения:



1.1 На 24.12.2020 г. /празник/ последните курсове ще се изпълняват както следва:



№ 3 от Бургас 22:00 от кв. Банево 21:15



№ 6 от Бургас 21:00 от кв. Рудник 20:20



№ 7 от Бургас 21:10 от кв. Д. Езерово 20:35



№ 7А от Бургас 20:30 от кв. Лозово 20:55



№ 8 от Бургас 21:40 от кв. Г. Езерово 21:00



№ 15 от Бургас 21:30 от кв. Сарафово 21:30



№ 17 от Бургас 20:00 от кв. Крайморие 20:30



по останалите линии на гр. Бургас:



№ Б1 - 22:10 от Терминал Меден рудник, 22:10 от Терминал Изгрев,



№ Б2 - 21:55 от Терминал Меден рудник, 21:55 от Терминал Славейков,



№ Б11- 22:05 от Терминал Меден рудник, 22:15 от Терминал Изгрев,



№ Б12 - 21:53 от Терминал Меден рудник, 21:58 от Терминал Славейков,



№ 9 - 22:00 от Терминал Меден рудник, 22:00 от Терминал Славейков.



1.2 На 31.12.2020 г. /делник/ последните курсове ще се изпълняват както следва:



№ 3 от Бургас 22:00 от кв. Банево 21:15



№ 6 от Бургас 21:00 от кв. Рудник 20:20



№ 7 от Бургас 21:10 от кв. Д. Езерово 20:55



№ 7А от Бургас 20:30 от кв. Лозово 20:55



№ 8 от Бургас 20:50 от кв. Г. Езерово 20:50



№ 15 от Бургас 21:30 от кв. Сарафово 21:15



№ 17 от Бургас 20:00 от кв. Крайморие 20:30



по останалите линии на гр. Бургас:



№ Б1 - 22:10 от Терминал Меден рудник, 22:10 от Терминал Изгрев,



№ Б2 - 22:25 от Терминал Меден рудник, 22:25 от Терминал Славейков,



№ Б11- 22:05 от Терминал Меден рудник, 22:15 от Терминал Изгрев,



№ Б12 - 21:53 от Терминал Меден рудник, 21:58 от Терминал Славейков,



№ 9 - 22:00 от Терминал Меден рудник, 22:00 от Терминал Славейков.



1.3. На 25.12.2020 г. и 01.01.2021 г. първите курсове ще се изпълняват както следва:



№ 3 от Бургас 7:00 от кв. Банево 6:45



№ 6 от Бургас 7:20 от кв. Рудник 6:40



№ 7 от Бургас 6:35 от кв. Д. Езерово 6:35



№ 7А от Бургас 7:00 от кв. Лозово 7:25



№ 8 от Бургас 6:50 от кв. Г. Езерово 7:20



№ 15 от Бургас 6:40 от кв. Сарафово 6:40



№ 17 от Бургас 6:50 от кв. Крайморие 7:20



по останалите линии на гр. Бургас - № Б1, Б2, Т1, 11, 12, Б11, Б12, 9 - след 06:00 ч. по установените разписания.



1.4. От 23.00 ч. на 31.12.2020 г. до 05.30 ч. на 01.01.2020 г. ще пътува нощната линия със следното разписание:



- От Терминал Славейков: 23:00; 00:00; 01:00; 02:00; 03:00; 04:00; 05:00



- От Терминал М. рудник: 23:30; 00:30; 01:30; 02:30; 03:30; 04:30; 05:30



2. Всички междуселищни линии, през дните на Коледните и Новогодишни празници (24, 25, 26, 27, 28.12.2020 и 01, 02, 03.01.2021 г.) ще се обслужват по установените от 02.12.2020 г. разписания за празнични дни със следните изменения:



2.1. На 24.12.2020 г., последния курс по линия № 18 ще се изпълнява както следва:



от Бургас (№18А) - 19:00 ч.;



от Извор ( №18А) - 19:55 ч.



2.2. На 31.12.2020 г./делник/ последния курс по линия № 18 ще се изпълнява както следва:



от Бургас (№ 18) - 18:30 ч.;



от Извор (№18) - 19:25 ч.



2.3. На 25.12.2020 г. и на 01.01.2021 г., първите курсове по линиите ще се изпълняват както следва:



№ 18А Бургас - Извор от Бургас / 08:10 от Извор 09:05



№ 32 Бургас - Драганово от Бургас 08:30 от Драганово 09:30



№ 16 Бургас - Полски извор от Бургас 08:40 от Полски извор 09:40



Бургас - Българово от Бургас 09:40 от Българово 08:20



Бургас - Поморие от Бургас 08:30 от Поморие 09:30



Бургас - Созопол от Бургас 08:30 от Созопол 09:30



Крушевец - Бургас от Крушевец 08:00



Равна гора - Бургас от Бургас 07:00 от Равна гора 08:00



3. За периода от 24.12.2020 г. до 03.01.2021 г. продавач билети в касовите салони на Дружеството ще работят с клиенти както следва:



Транспортна къща



- на 29, 30.12.2020 - от 07:00 до 18:45 ч.



- на 24, 25, 26, 27, 28, 31.12.2020, 01 и 02 и 03.01.2021 г. - почивни дни



Терминал Меден рудник



- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2020, 01, 02 и 03.01.2021 г. - от 08:00 до 16:15 ч.



- на 29 и 30.12.2020 г. - от 06:30 до 17:15 ч.



- на 31.12.2020 г. - от 06:30 до 16:15 ч.



Автогара Юг



каса карти градски транспорт



- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2020, 01, 02 и 03.01.2021 г. - от 08:00 до 15:45 ч.



- на 29 и 30.12.2020 г. - от 06:30 до 17:45 ч.



- на 31.12.2020 г. - от 06:30 до 16:15 ч.



каса междуселищни билети и карти



- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2020, 01, 02 и 03.01.2021 г. - почивни дни



- на 29 и 30.12.2020 г. - от 06:30 до 10:30 и от 13:30 до 17:15 ч.



- на 31.12.2020 г. - от 06:30 до 10:30 и от 13:30 до 16:15 ч.



Автогара Запад



- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2020, 01, 02 и 03.01.2021 г. - от 08:00 до 15:45 ч.



- на 29 и 30.12.2020 г. - от 06:30 до 17:45 ч.



- на 31.12.2020 г. - от 06:30 до 16:15 ч.



Каса Поморие



- на 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.12.2020, 01, 02 и 03.01.2021 г. - почивни дни.