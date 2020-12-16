Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Вижте какво ще е разписанието на "Бургасбус" през празничните дни
Автор: Екип Burgas24.bg 11:35 / 16.12.2020Коментари (0)194
© Burgas24.bg
"Бургасбус" ЕООД уведомява своите клиенти, че във връзка с предстоящите празнични дни - 24, 25, 26, 27, 28.12.2020 и 01, 02, 03.01.2021 г., въвежда следните изменения в разписанията на линиите и касовите салони на Дружеството:

1. През дните на Коледните и Новогодишните празници линиите във вътрешноградския транспорт ще се обслужват по установените от 02.12.2020 г. разписания за празнични дни със следните изменения:

1.1 На 24.12.2020 г. /празник/ последните курсове ще се изпълняват както следва:

№ 3       от Бургас            22:00     от кв. Банево   21:15

№ 6       от Бургас            21:00     от кв. Рудник   20:20

№ 7       от Бургас            21:10     от кв. Д. Езерово            20:35

№ 7А    от Бургас            20:30     от кв. Лозово   20:55

№ 8       от Бургас            21:40     от кв. Г. Езерово             21:00

№ 15     от Бургас            21:30     от кв. Сарафово              21:30

№ 17     от Бургас            20:00     от кв. Крайморие          20:30

по останалите линии на гр. Бургас:

№ Б1 - 22:10 от Терминал Меден рудник, 22:10 от Терминал Изгрев,

№ Б2 - 21:55 от Терминал Меден рудник,  21:55 от Терминал Славейков,

№ Б11- 22:05 от Терминал  Меден рудник, 22:15 от Терминал Изгрев,

№ Б12 - 21:53 от Терминал Меден рудник, 21:58 от Терминал Славейков,

№  9 - 22:00 от Терминал Меден рудник, 22:00 от Терминал Славейков.

1.2 На 31.12.2020 г. /делник/ последните курсове ще се изпълняват както следва:

№ 3       от Бургас            22:00     от кв. Банево   21:15

№ 6       от Бургас            21:00     от кв. Рудник   20:20

№ 7       от Бургас            21:10     от кв. Д. Езерово            20:55

№ 7А    от Бургас            20:30     от кв. Лозово   20:55

№ 8       от Бургас            20:50     от кв. Г. Езерово             20:50

№ 15     от Бургас            21:30     от кв. Сарафово              21:15

№ 17     от Бургас            20:00     от кв. Крайморие          20:30

по останалите линии на гр. Бургас:

№ Б1 - 22:10 от Терминал Меден рудник, 22:10 от Терминал Изгрев,

№ Б2 - 22:25 от Терминал Меден рудник, 22:25 от Терминал Славейков,

№ Б11- 22:05 от Терминал  Меден рудник, 22:15 от Терминал Изгрев,

№ Б12 - 21:53 от Терминал Меден рудник, 21:58 от Терминал Славейков,

№ 9 - 22:00 от Терминал Меден рудник, 22:00 от Терминал Славейков.

1.3. На 25.12.2020 г. и 01.01.2021 г. първите курсове ще се изпълняват както следва:

№ 3       от Бургас            7:00       от кв. Банево   6:45

№ 6       от Бургас            7:20       от кв. Рудник   6:40

№ 7       от Бургас            6:35       от кв. Д. Езерово            6:35

№ 7А    от Бургас            7:00       от кв. Лозово   7:25

№ 8       от Бургас            6:50       от кв. Г. Езерово             7:20

№ 15     от Бургас            6:40       от кв. Сарафово              6:40

№ 17     от Бургас            6:50       от кв. Крайморие          7:20

по останалите линии на гр. Бургас - № Б1, Б2, Т1, 11, 12, Б11, Б12, 9 - след 06:00 ч. по установените разписания.

 1.4. От 23.00 ч. на 31.12.2020 г. до 05.30 ч. на 01.01.2020 г. ще пътува нощната линия със следното разписание:

- От Терминал Славейков: 23:00; 00:00; 01:00; 02:00; 03:00; 04:00; 05:00

- От Терминал М. рудник: 23:30; 00:30; 01:30; 02:30; 03:30; 04:30; 05:30

2. Всички междуселищни линии, през дните на Коледните и Новогодишни празници (24, 25, 26, 27, 28.12.2020 и 01, 02, 03.01.2021 г.) ще се обслужват по установените от 02.12.2020 г. разписания за празнични дни със следните изменения:

2.1. На 24.12.2020 г., последния курс по линия № 18 ще се изпълнява както следва:

от Бургас (№18А) - 19:00 ч.;

от Извор ( №18А) - 19:55 ч.

2.2. На 31.12.2020 г./делник/  последния курс по линия № 18 ще се изпълнява както следва:

от Бургас (№ 18) - 18:30 ч.;

от Извор (№18) - 19:25 ч.

2.3. На 25.12.2020 г. и на 01.01.2021 г., първите курсове по линиите ще се изпълняват както следва:

№ 18А Бургас - Извор от Бургас /         08:10     от Извор             09:05

№ 32 Бургас - Драганово          от Бургас            08:30     от Драганово   09:30

№ 16 Бургас - Полски извор    от Бургас            08:40     от Полски извор             09:40

Бургас - Българово       от Бургас            09:40     от Българово    08:20

Бургас - Поморие         от Бургас            08:30     от Поморие      09:30

Бургас - Созопол           от Бургас            08:30     от Созопол        09:30

Крушевец - Бургас                                       от Крушевец    08:00

Равна гора - Бургас       от Бургас            07:00     от Равна гора   08:00

3. За периода от 24.12.2020 г. до 03.01.2021 г. продавач билети в касовите салони на Дружеството ще работят с клиенти както следва:    

Транспортна къща

- на 29, 30.12.2020 - от 07:00 до 18:45 ч.

- на 24, 25, 26, 27, 28, 31.12.2020, 01 и 02 и 03.01.2021 г. - почивни дни

Терминал Меден рудник

- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2020, 01, 02 и 03.01.2021 г. - от 08:00 до 16:15 ч.

- на 29 и 30.12.2020 г. - от 06:30 до 17:15 ч.

- на 31.12.2020 г. - от 06:30 до 16:15 ч.

Автогара Юг

каса карти градски транспорт

- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2020, 01, 02 и 03.01.2021 г. - от 08:00 до 15:45 ч.

- на 29 и 30.12.2020 г. - от 06:30 до 17:45 ч.

- на 31.12.2020 г. - от 06:30 до 16:15 ч.

каса междуселищни билети и карти                                                    

- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2020, 01, 02 и 03.01.2021 г. - почивни дни

- на 29 и 30.12.2020 г. - от 06:30 до 10:30 и от 13:30 до 17:15 ч.

- на 31.12.2020 г. - от 06:30 до 10:30 и от 13:30 до 16:15 ч.

Автогара Запад

- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2020, 01, 02 и 03.01.2021 г. - от 08:00 до 15:45 ч.

- на 29 и 30.12.2020 г. - от 06:30 до 17:45 ч.

- на 31.12.2020 г. - от 06:30 до 16:15 ч.

Каса Поморие

- на 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.12.2020, 01, 02 и 03.01.2021 г. - почивни дни.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Бременна обиколи болниците на няколко града, успя да роди в Бурга...
09:53 / 16.12.2020
БДЖ с ново дигитално приложение РАДАР
09:26 / 16.12.2020
Откраднаха дори посудата на възрастна жена от Средец
08:54 / 16.12.2020
Бургаски полицаи спипаха трима, натъпкали 200 кг тютюн в багажник...
08:48 / 16.12.2020
Бургаски младежи рисуват картини за Ковид отделенията в болниците...
17:31 / 15.12.2020
Военноморска база Бургас чества 76 години от създаването си
16:37 / 15.12.2020

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2020 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предложиха локдаунът да продължи поне до Ивановден!
13:57 / 15.12.2020
Бил Гейтс с нова прогноза за пандемията
11:58 / 14.12.2020
Много медици са сред заразените с коронавирус в Бургаско!
12:36 / 14.12.2020
Кметът на Вресово измами съселяните си, предизвика пожар, за да прикрие следите си!
15:45 / 15.12.2020
Огромна промяна в съдържанието на Pornhub
12:34 / 15.12.2020
Ужас! Коронавирусът уби 13 души в Бургаско само за ден!
10:51 / 15.12.2020
Грозни сцени в Бургас! Мъж нахлу в дома на възрастната си майка и опита да я удуши!
15:14 / 15.12.2020
Актуални теми
Грипна епидемия обхвана страната
ТВ и шоу сезон 2020/2021 г.
Скандално от Северна Македония: Българският език не съществува, ние ги
Убийство в Стара Загора
Зверско убийство на млад австриец във Варна!
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - 2018 Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: