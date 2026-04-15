Поради аварии и ремонти днес ще бъде спряно водоподаването на няколко места в Бургас и региона, установи справка на Burgas24.bg.

Без вода от 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде участъкът между ул. "Хан Аспарух“ и ул. "Кирил и Методий“. От 09:00 ч. до 15:00 ч. без водоснабдяване ще останат ул. "Здраве“ и МБАЛ "Сърце и мозък“ в ж.к. "Славейков“. Водоподаването ще бъде прекъснато и в района на ул. "Константин Величков“ и кръстовището с ул. "Георги Баев“, както и до бетоновия възел в кв. "Крайморие“ и ОУ "Христо Ботев“ в квартала.

В село Вратица вода няма да има от 08:30 ч. до 17:00 ч. поради подмяна на тръба.

Проблеми с водоснабдяването ще има и на ул. "Места“ в Карнобат от 09:00 ч. до 17:00 ч., както и в село Детелина от 10:00 ч. до 14:00 ч.

Заради ремонтни дейности ще бъде спряна водата и на ул. "Иван Вазов“ в Малко Търново от 10:00 ч. до отстраняване на аварията.