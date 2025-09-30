Вижте къде няма да има вода в Бургас днес!

© На няколко локации в Бургас отново ще има проблеми с водата днес, видя Burgas24.bg.



Ограничавания на услугата ще има на бул. "Янко Комитов", до "СМК". Вода няма да има още в ж.к. "Лазур" до бл.16, както и в ж.к. "Славейков" бл.56 заради авария.



Също така до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването в района на ул. "Одрин“ между ф. "Мимако" и разклона за кв. "Долно Езерово".



Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.



До 17:00 ч. поради аварии ще бъде прекъсната услугата в района на ул. "Искър" в Българово и в село Полски извор.