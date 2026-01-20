Вижте къде сме в Бургаско в класацията по заплати
В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна годишна работна заплата през 2024 г., област Бургас се нарежда на 12-то място. Най-висока средна годишна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 38 728 лв., а най-ниска - в областите Смолян - 18 909 лв., Кюстендил - 18 976 лв. и Благоевград - 19 037 лева.
През 2024 г. средната брутна годишна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо 2023 г. с 15.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са "Добивна промишленост“ - с 29.5%, "Административни и спомагателни дейности“ - с 27.2% и "Строителство“ - с 20.9%.
Спрямо 2023 г. средната годишна работна заплата през 2024 г. нараства в обществения сектор с 15.2%, а в частния сектор - с 15.1%.
