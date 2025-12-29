Вижте празничната програма по случай Йордановден в Бургас
Всяка година на 6-ти януари десетки мъже участват в ритуала по Спасяването на Светия кръст, скачайки в ледените води на Черно море.
Желаещите да вземат участие в надпреварата с ниските температурни градуси и морската вода, трябва да имат навършени 16 години. Записването ще се извършва в самия ден от 10:00 до 11:15 часа на Моста само срещу представяне на лична карта, документ за актуален медицински преглед (медицинско) и подписване на декларация, с която поемат отговорност за здравословното си състояние.
Честванията за Йордановден ще започнат още в 08:30 часа във вторник, когато Негово Високопреосвещенство Сливенски Митрополит Арсений и бургаското духовенство ще отслужат празнична Света литургия в храм "Св. св. Кирил и Методий“.
На 6-ти януари, пак по стародавна традиция, се освещават военните части и бойните знамена на българската армия. Смята се, че този ритуал бележи начало през 917 г., когато преди битката при Ахелой е извършен първият водосвет. След известно прекъсване, той е подновен през 1879 г. и се извършва до днес.
Благославянето на бойните знамена от Военен гарнизон – Бургас и молебенът за здраве на българското войнство ще бъдат отслужени от Негово Високопреосвещенство Сливенски Митрополит Арсений и ще започнат от 11:00 часа на пл. "Св. св. Кирил и Методий“.
Хвърлянето на Светия кръст в морето и спасяването му ще бъде с начало 12:00 часа.
На 6-ти януари се навършват и 178 години от рождението на поета революционер Христо Ботев. Той ще бъде почетен с цветя и венци в 12:30 часа пред бюст-паметника в Приморски парк.
От 13:30 часа в салона на Дружество на бургаските художници ще бъде открита традиционната изложба "Богоявление“ на тримата бургаски художници – Йордан Маринов, Йордан Петров и Йордан Ангелов.
