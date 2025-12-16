През дните на коледните и новогодишните празници (24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г.) линиите във вътрешноградския транспорт на Бургас ще се обслужват по установените разписания за празнични дни със някои изменения.Напоследните курсове ще се изпълняват както следва:от Бургас 21:50 от кв. "Банево“ 21:15от Бургас 21:00 от кв. "Рудник“ 20:20от Бургас 21:10* от кв. "Д. Езерово“ 20:35от Бургас 20:00 от кв. "Лозово“ 20:30от Бургас 20:30 от кв. "Г. Езерово“ 21:00от Бургас 21:00 от кв. "Сарафово“ 21:15от Бургас 20:00 от кв. "Крайморие“ 20:30Забележка:* през кв. Лозово– 22:10 от Терминал "Меден рудник“, 22:10 от Терминал "Изгрев“,– 21:55 от Терминал "Меден рудник“, 21:55 от Терминал "Славейков“,– 22:05 от Терминал "Меден рудник“, 21:50 от Терминал "Изгрев“,– 21:53 от Терминал "Меден рудник“, 21:58 от Терминал "Славейков“,– 22:00 от Терминал "Меден рудник“, 22:00 от Терминал "Славейков“– 22:05 от Терминал "Славейков“– 22:05 от Терминал "Славейков“Напървите курсове ще се изпълняват както следва:от Бургас 7:00 от кв. "Банево“ 6:45от Бургас 7:20 от кв. "Рудник“ 6:40от Бургас 7:10 от кв. "Д. Езерово“ 6:35*от Бургас 7:00 от кв. "Лозово“ 7:30от Бургас 6:50 от кв. "Г. Езерово“ 7:20от Бургас 6:55 от кв. "Сарафово“ 6:40**от Бургас 6:50 от кв. "Крайморие“ 7:20Забележка:* през кв. "Лозово“**накурсовете впо останалите линии на гр. Бургас – № Б1, Б2, 11, 12, Б11, Б12, 9, 11, 12 – след 06:00 ч. по установените разписания.Отдопо линиище се движат автобуси на всеки кръгъл час – 23:00, 00:00 и 01:00 ч. В тези курсове в автобусите ще се пътува безплатно.От "Бургасбус" напомнят, че гражданите и гостите на Бургас могат да се възползват от нощната линия, която осигурява транспортно обслужване на пътниците всяка нощ в интервала отЛинията свързва централната част на града с комплексите "Меден рудник“, "Зорница“, "Изгрев“ и "Славейков“.Всички междуселищни линии, през дните на Коледните и Новогодишни празници (24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г.) ще се обслужват по установените разписания за празнични дни със следните изменения:На, курсът впо линияНаи на, първите курсове по линиите ще се изпълняват както следва:Бургас - Твърдица – Маринка – Извор от Бургас 08:10 от Извор 09:05Бургас – Драганово от Бургас 09:00 от Драганово 08:00Бургас – Полски извор от Бургас 08:40 от П. извор 09:40от Бургас 09:40 от Българово 08:20от Бургас 08:30 от Поморие 09:30от Бургас 08:00 от Созопол 09:00от Бургас 11:00 от Равна гора 11:50. ще се изпълнява на– 14.00 ч. наНапродавачите на билети в касовите салони на Дружеството ще работят с клиенти както следва:Транспортна къща– на. иТерминал "Меден рудник"- на– от- на– от- наАвтогара "Юг"- на- на– отдо- на– отдо- наАвтогара "Запад"- на– отдо- на– отдо- на