Тазгодишният традиционен Великденски концерт на Държавна опера Бургас ще бъде на 9 април от 19:00 ч., разбра Burgas24.bg.

Той ще премине под диригентството на Йордан Дафов.

Солисти ще са Мария Цветкова-Маджарова, Мария Юрковская, Яни Николов, Костадин Мечков и възпитаници от класа по тромпет на Светослав Василев от НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“.

На място ще са още оркестър – с концертмайстор Ваня Златева, и двата хорови състава – хорът на Държавна опера – Бургас с диригент – Александър Чепанов, и Детски хор "Милка Стоева“ с диригент Мариета Секлемова.

Ще звучат произведения на Моцарт, Лерой Андерсън, Джовани Батиста Перголези и Антон Брукнер.

В събитието участие ще вземат над 140 участници.

В програмата на Великденския концерт в четвъртък ще прозвучат: Дивертименто във Фа Мажор, KV 138 от В. А. Моцарт, "Тромпетисти във ваканция" /Bugler's Holiday“/ от Лерой Андерсън, "Salve Regina" от Джовани Батиста Перголези и Реквием в ре минор /WAB 39/ на Антон Брукнер.

Реквиемът за солисти, смесен хор и оркестър е мащабна заупокойна меса, композирана през 1849 г. в Санкт Флориан. Това е първото мащабно произведение на композитора, отличаващо се с влияние от Моцарт и Хайдн, но показващо и ранния му полифоничен стил. Интересен факт за композитора на "Salve Regina“ е, че за своя едва 26-годишен живот Джовани Батиста Перголези оставя музикално наследство с голямо значение за развитието на оперния жанр. Неговата сценична творба – "Слугинята господарка“, е считана за първата в жанра opera buffa. От сакралните композиции на твореца най-известна е Stabat Mater /1736 г./ за сопран, алт и струнен оркестър.