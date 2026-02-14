Вижте промените в движението около гробището в Бургас заради Голяма Задушница
Това се случва по случай Месопустна Задушница.
Промените се налагат заради традиционния наплив от граждани към парка.
Движението за автомобили ще бъде еднопосочно, като в гробищния парк ще се влиза през входа, който е до кръговото движение на изхода на града в посока Слънчев бряг, а ще се излиза през ул. "Транспортна".
Пътният трафик по ул. "Транспортна" няма да бъде отклоняван, уточняват от полицията.
Униформените ще са в близост до пешеходните пътеки, като при необходимост временно ще спират движението за преминаване на пешеходците.
