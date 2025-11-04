Вижте промените в движението в Бургас заради маратона в неделя
С цел безопасността на участниците се налага по маршрута на трасето, включващо транспортни улици и булеварди, да бъдат затворени за движение на превозни средства участъци от пътната мрежа в града, които попадат в трасето на бегачите.
Това са:
- бул. "Сан Стефано“, в участъка от ул. "Христо Ботев“ до бул. "Стефан Стамболов“;
- бул. "Стефан Стамболов“, в участъка от бул. "Сан Стефано“ до ул. "Демокрация“;
- ул. "Демокрация“, в участъка от бул. "Стефан Стамболов“ до кръстовището с ул. "Цар Симеон I“ и ул. "Булаир“;
- ул. "24-ти пех. черноморски полк“, в участъка от ул. "Адам Мицкевич“ до ул. "Демокрация“;
- ул. "Булаир“, в участъка от ул. "Цар Симеон I“ до ул. "Константин Фотинов“;
- -ул. "Цар Симеон I“ до ул. "Булаир“ до ул. "Войнишка“;
- ул. "6-ти септември“;
- ул. "Филип Кутев“.
Движението на МПС, в карето между бул.“ Алеко Богориди“, ул. " Александровска“, бул. " Сан Стефано“, бул. " Стефан Стамболов“, ул. " Демокрация“, за посочения часови диапазон 07:30 ч.-16:00 ч., ще бъде възможно само в горепосочения периметър, без възможност за преминаване през границите му. Като алтернативен вход/изход да се използва подземната улица.
Всички участъци затворени за движение на МПС ще се регулират със служители на ОД на МВР – Бургас. Също така на бул. "Алеко Богориди“, ул. "Александровска“ и Приморски Парк ще бъде ограничено движението на пешеходци.
От 14:00 ч. на 08.11.2025г. (събота) до приключване на спортното мероприятие, улица "Поморийска“ , паркингът на Северен плаж в Приморски Парк и улица "6-ти септември“, в участъка от ул. "Княз Александър Батенберг“ до паркинг при Фрегатата ще бъдат затворени за движение и паркиране на автомобили. За целта се молят водачите на автомобили да освободят паркираните МПС от зоната за платено паркиране по посочените улици и паркинги.
По отношение на градския транспорт на 09 ноември 2025 г., за периода от 07:30 до 16:00 ч. автобусите от градския транспорт ще се движат по следните изменени маршрути:
Б1
от "Меден рудник": по маршрута до бул. Христо Ботев – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута
- няма да се обслужват спирки: "Александровска", "Стефан Стамболов"
- допълнителни спирки: "Отец Паисий", "Трапезица", "Струга".
към "Меден рудник": БЕЗ ПРОМЯНА!
Б2
от "Меден рудник": по маршрута до бул. "Христо Ботев" – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. "Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута
- няма да се обслужват спирки: "Александровска", "Стефан Стамболов"
- допълнителни спирки: "Отец Паисий", "Трапезица", "Струга".
към "Меден рудник": БЕЗ ПРОМЯНА!
Б11 и Б12
от "Меден рудник": по маршрута до бул. "Иван Вазов“ – бул. "Христо Ботев“ – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута
- няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, "Булаир", "Генерал Гурко", "Сан Стефано", "Дунав", "Демокрация"
- допълнителни спирки: Областна управа, "Тройката", "Отец Паисий", "Трапезица", "Струга"
в посока "Меден рудник": по маршрута до бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Христо Ботев“ – бул. "Иван Вазов“ – продължава по маршрута
- няма да се обслужват спирки: "Демокрация", "Дунав", "Сан Стефано", "Генерал Гурко", "Булаир"
- допълнителни спирки: "Стефан Стамболов", "Александровска", "Опера".
11
по маршрута до бул. "Никола Петков“ – бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Христо Ботев“ – Терминал Юг – продължава по маршрута
- няма да се обслужват спирки: "Никола Петков", "Парк Езеро", "Стадион Лазур", "Копривщица", "Константин Величков", "Сан Стефано", "Генерал Гурко", "Булаир"
- допълнителни спирки: "Никола Петков", Зорница бл. 14, "Зорница", "Стефан Стамболов", "Александровска", "Опера".
12
по маршрута до Терминал Юг – ул. "Христо Ботев“ – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Никола Петков“ – продължава по маршрута
- няма да се обслужват спирки: "Булаир", "24-ти пехотен черноморски полк", "Константин Величков", "Копривщица", "Стадион Лазур", "Парк Езеро"
- допълнителни спирки: "Тройката", "Отец Паисий", "Трапезица", "Струга", "Зорница", Зорница бл. 14.
8
от автогара "Запад" – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Христо Ботев“ – бул. "Иван Вазов“ – продължава по маршрута
- няма да се обслужват спирки: Оборище, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир
- допълнителни спирки: Опера
от кв. "Горно Езерово": по маршрута до бул. "Иван Вазов“ – ул. "Христо Ботев“ – ул. "Сан Стефано“ – продължава по маршрута
- няма да се обслужват спирки: "Терминал Юг", "Булаир", "24-ти пехотен черноморски полк", "Константин Величков", "Оборище"
- допълнителни спирки: Областна управа, "Тройката".
15
от "Терминал Юг": ул. "Христо Ботев“ – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. "Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута
- няма да се обслужват спирки: "Булаир", "Генерал Гурко", "Сан Стефано", "Дунав", "Демокрация"
- допълнителни спирки: "Тройката", "Отец Паисий", "Трапезица", "Струга"
от кв. "Сарафово": по маршрута до бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Христо Ботев“ – Терминал Юг
- няма да се обслужват спирки: "Демокрация", "Дунав", "Сан Стефано", "Генерал Гурко", "Булаир"
- допълнителни спирки: "Стефан Стамболов", "Александровска", "Опера".
3, 6, 32, Българово, Горица
от Автогара "Запад": ул. "Сан Стефано“ – ул. "Одрин“ – ул. Струга“ – бул. "Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута
- няма да се обслужват спирки: "Оборище", "Сан Стефано", "Дунав", "Демокрация"
- допълнителни спирки: "Отец Паисий", "Трапезица", "Струга"
от Банево/ Рудник/ Драганово/ Българово / Горица: по маршрута до бул. "Стефан Стамболов“ – ул. Сан Стефано“
- няма да се обслужват спирки: "Демокрация", "Дунав", "Оборище"
- допълнителни спирки: "Стефан Стамболов"
Поморие
от "Терминал Юг": ул. "Христо Ботев“ – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. "Стефан Стамболов“ – бул. Никола Петков – ул. "Димитър Димов“ – продължава по маршрута
- няма да се обслужват спирки: "Константин Величков", "Парк Езеро"
- допълнителни спирки: "Тройката", "Отец Паисий", "Зорница"
от Поморие: по маршрута до бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Христо Ботев“ – Терминал Юг
- няма да се обслужват спирки: "Демокрация", "Дунав", "Сан Стефано", "Генерал Гурко", "Булаир"
- допълнителни спирки: "Стефан Стамболов", "Александровска", "Опера".
