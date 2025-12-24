През дните на коледните и новогодишните празници (24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г.) линиите във вътрешноградския транспорт на Бургас ще се обслужват по установените разписания за празнични дни със някои изменения.На 24.12.2025 г. и 31.12.2025 г. последните курсове ще се изпълняват както следва:№ 3 от Бургас 21:50 от кв. "Банево“ 21:15№ 6 от Бургас 21:00 от кв. "Рудник“ 20:20№ 7 от Бургас 21:10* от кв. "Д. Езерово“ 20:35№ 7А от Бургас 20:00 от кв. "Лозово“ 20:30№ 8 от Бургас 20:30 от кв. "Г. Езерово“ 21:00№ 15 от Бургас 21:00 от кв. "Сарафово“ 21:15№ 17 от Бургас 20:00 от кв. "Крайморие“ 20:30Забележка:* през кв. ЛозовоПо останалите линии на гр. Бургас:№ Б1 – 22:10 от Терминал "Меден рудник“, 22:10 от Терминал "Изгрев“,№ Б2 – 21:55 от Терминал "Меден рудник“, 21:55 от Терминал "Славейков“,№ Б11 – 22:05 от Терминал "Меден рудник“, 21:50 от Терминал "Изгрев“,№ Б12 – 21:53 от Терминал "Меден рудник“, 21:58 от Терминал "Славейков“,№ 9 – 22:00 от Терминал "Меден рудник“, 22:00 от Терминал "Славейков“№ 11 – 22:05 от Терминал "Славейков“№ 12 – 22:05 от Терминал "Славейков“На 25.12.2025 г. и 01.01.2026 г. първите курсове ще се изпълняват както следва:№ 3 от Бургас 7:00 от кв. "Банево“ 6:45№ 6 от Бургас 7:20 от кв. "Рудник“ 6:40№ 7 от Бургас 7:10 от кв. "Д. Езерово“ 6:35*№ 7А от Бургас 7:00 от кв. "Лозово“ 7:30№ 8 от Бургас 6:50 от кв. "Г. Езерово“ 7:20№ 15 от Бургас 6:55 от кв. "Сарафово“ 6:40**№ 17 от Бургас 6:50 от кв. "Крайморие“ 7:20Забележка:* през кв. "Лозово“**на 25.12.2025 и 01.01.2026 курсовете в 06:55, 07:10 и 07:25 от кв. "Сарафово“ няма да се изпълняват.по останалите линии на гр. Бургас – № Б1, Б2, 11, 12, Б11, Б12, 9, 11, 12 – след 06:00 ч. по установените разписания.От 23.00 ч. на 31.12.2025 г. до 01.00 ч. на 01.01.2026 г. по линии № Б1 и Б2 ще се движат автобуси на всеки кръгъл час – 23:00, 00:00 и 01:00 ч. В тези курсове в автобусите ще се пътува безплатно.От "Бургасбус" напомнят, че гражданите и гостите на Бургас могат да се възползват от нощната линия, която осигурява транспортно обслужване на пътниците всяка нощ в интервала от 23:30 до 04:00 ч. Линията свързва централната част на града с комплексите "Меден рудник“, "Зорница“, "Изгрев“ и "Славейков“.Всички междуселищни линии, през дните на Коледните и Новогодишни празници (24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г.) ще се обслужват по установените разписания за празнични дни със следните изменения:На 24 и 31.12.2025 г., курсът в 22:30 по линия № 18 няма да се изпълнява.На 25.12.2025 г. и на 01.01.2026 г., първите курсове по линиите ще се изпълняват както следва:№ 18А Бургас - Твърдица – Маринка – Извор от Бургас 08:10 от Извор 09:05№ 32 Бургас – Драганово от Бургас 09:00 от Драганово 08:00№ 16 Бургас – Полски извор от Бургас 08:40 от П. извор 09:40Бургас – Българово от Бургас 09:40 от Българово 08:20Бургас – Поморие от Бургас 08:30 от Поморие 09:30Бургас – Созопол от Бургас 08:00 от Созопол 09:00№ 5 Бургас – Равна гора от Бургас 11:00 от Равна гора 11:50Линия Бургас Габър в 17:30 ч. ще се изпълнява на 28.12.2025 и 04.01.2026Линия № 5 – 14.00 ч. на 22, 23, 29 и 30.12.2025 няма да се изпълняваНа 24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г. продавачите на билети в касовите салони на Дружеството ще работят с клиенти както следва:Транспортна къща– на 24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г. – почивни дниТерминал "Меден рудник"- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2025 и 03 и 04.01.2026 г. – от 08:00 до 16:15 ч.- на 02.01.2025 г. – от 10:00 до 16:15 ч.- на 31.12.2025 и 01.01.2026 г. – почивни дниАвтогара "Юг"каса 1- на 24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г. – почивни дникаса 12- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2025 г. и 03 и 04.01.2026 г. – от 08:00 до 16:15 ч.- на 02.01.2026 г. – от 10:00 до 16:15 ч.- на 31.12.2025 г. и 01.01.2026 г. – почивни дниАвтогара "Запад"- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2025 г. и 03 и 04.01.2026 г. – от 08:00 до 16:15 ч.- на 02.01.2026 г. – от 10:00 до 16:15 ч.- на 31.12.2025 и 01.01.2026 г. – почивни дни