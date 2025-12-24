Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
През дните на коледните и новогодишните празници (24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г.) линиите във вътрешноградския транспорт на Бургас ще се обслужват по установените разписания за празнични дни със някои изменения.

На 24.12.2025 г. и 31.12.2025 г. последните курсове ще се изпълняват както следва:

№ 3    от Бургас    21:50    от кв. "Банево“    21:15

№ 6    от Бургас    21:00    от кв. "Рудник“    20:20

№ 7    от Бургас    21:10*    от кв. "Д. Езерово“    20:35

№ 7А    от Бургас    20:00    от кв. "Лозово“    20:30

№ 8    от Бургас    20:30    от кв. "Г. Езерово“    21:00

№ 15    от Бургас    21:00    от кв. "Сарафово“    21:15

№ 17    от Бургас    20:00    от кв. "Крайморие“    20:30

Забележка:

* през кв. Лозово

По останалите линии на гр. Бургас:

№ Б1   – 22:10 от Терминал "Меден рудник“,  22:10 от Терминал "Изгрев“,

№ Б2   – 21:55 от Терминал "Меден рудник“, 21:55 от Терминал "Славейков“,

№ Б11 – 22:05 от Терминал  "Меден рудник“, 21:50 от Терминал "Изгрев“,

№ Б12 – 21:53 от Терминал "Меден рудник“, 21:58 от Терминал "Славейков“,

№  9    – 22:00 от Терминал "Меден рудник“, 22:00 от Терминал "Славейков“

№ 11   – 22:05 от Терминал "Славейков“

№ 12   – 22:05 от Терминал "Славейков“

На 25.12.2025 г. и 01.01.2026 г. първите курсове ще се изпълняват както следва:

№ 3    от Бургас    7:00    от кв. "Банево“    6:45

№ 6    от Бургас    7:20    от кв. "Рудник“    6:40

№ 7    от Бургас    7:10    от кв. "Д. Езерово“    6:35*

№ 7А    от Бургас    7:00    от кв. "Лозово“    7:30

№ 8    от Бургас    6:50    от кв. "Г. Езерово“    7:20

№ 15    от Бургас    6:55    от кв. "Сарафово“    6:40**

№ 17    от Бургас    6:50    от кв. "Крайморие“    7:20

 Забележка:

* през кв. "Лозово“

**на 25.12.2025 и 01.01.2026 курсовете в 06:55, 07:10 и 07:25 от кв. "Сарафово“ няма да се изпълняват.

по останалите линии на гр. Бургас – № Б1, Б2, 11, 12, Б11, Б12, 9, 11, 12 – след 06:00 ч. по установените разписания.

От 23.00 ч. на 31.12.2025 г. до 01.00 ч. на 01.01.2026 г. по линии № Б1 и Б2 ще се движат автобуси на всеки кръгъл час – 23:00, 00:00 и 01:00 ч. В тези курсове в автобусите ще се пътува безплатно.

От "Бургасбус" напомнят, че гражданите и гостите на Бургас могат да се възползват от нощната линия, която осигурява транспортно обслужване на пътниците всяка нощ в интервала от 23:30 до 04:00 ч. Линията свързва централната част на града с комплексите "Меден рудник“, "Зорница“, "Изгрев“ и "Славейков“.

Всички междуселищни линии, през дните на Коледните и Новогодишни празници (24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г.) ще се обслужват по установените  разписания за празнични дни със следните изменения:

На 24 и 31.12.2025 г., курсът в 22:30 по линия № 18 няма да се изпълнява.

На 25.12.2025 г. и на 01.01.2026 г., първите курсове по линиите ще се изпълняват както следва:

№ 18А Бургас -  Твърдица – Маринка – Извор    от Бургас    08:10    от Извор    09:05

№ 32 Бургас – Драганово    от Бургас    09:00    от Драганово    08:00

№ 16 Бургас – Полски извор    от Бургас    08:40    от П. извор    09:40

Бургас – Българово    от Бургас    09:40    от Българово    08:20

Бургас – Поморие    от Бургас    08:30    от Поморие    09:30

Бургас – Созопол    от Бургас    08:00    от Созопол    09:00

№ 5 Бургас – Равна гора    от Бургас    11:00    от Равна гора    11:50

Линия Бургас Габър в 17:30 ч. ще се изпълнява на 28.12.2025 и 04.01.2026

Линия № 5 – 14.00 ч. на 22, 23, 29 и 30.12.2025 няма да се изпълнява

На 24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г. продавачите на билети в касовите салони на Дружеството ще работят с клиенти както следва:

Транспортна къща 

– на 24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г. – почивни дни

Терминал "Меден рудник"

- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2025 и 03 и 04.01.2026 г.  – от 08:00 до 16:15 ч.

- на 02.01.2025 г. – от 10:00 до 16:15 ч.

- на 31.12.2025 и 01.01.2026 г. – почивни дни

Автогара "Юг"

каса 1

- на 24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г. – почивни дни

каса 12

- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2025 г. и 03 и 04.01.2026 г.  – от 08:00 до 16:15 ч.

- на 02.01.2026 г. – от 10:00 до 16:15 ч.

- на 31.12.2025 г. и 01.01.2026 г. – почивни дни

Автогара "Запад"

- на 24, 25, 26, 27, 28.12.2025 г. и 03 и 04.01.2026 г.  – от 08:00 до 16:15 ч.

- на 02.01.2026 г. – от 10:00 до 16:15 ч.

- на 31.12.2025 и 01.01.2026 г. – почивни дни