От 23.00 ч. на 31.12.2025 г. до 01.00 ч. на 01.01.2026 г. по линии № Б1 и Б2 ще се движат автобуси на всеки кръгъл час – 23:00, 00:00 и 01:00 ч. В тези курсове в автобусите ще се пътува безплатно.От "Бургасбус" напомят на своите клиенти, че могат да се възползват от нощната линия, която осигурява транспортно обслужване на пътниците всяка нощ в интервала от 23:30 до 04:00 ч. Линията свързва централната част на града с комплексите "Меден рудник“, "Зорница“, "Изгрев“ и "Славейков“.2. Всички междуселищни линии, през дните на новогодишни празници 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г.) да се обслужват по установените разписания за празнични дни със следните изменения:2.1. На 31.12.2025 г., курсът в 22:30 по линия № 18 няма да се изпълнява.2.2. На 01.01.2026 г., първите курсове по линиите ще се изпълняват както следва:№ 18А Бургас - Твърдица – Маринка – Извор от Бургас 08:10 от Извор 09:05№ 32 Бургас – Драганово от Бургас 09:00 от Драганово 08:00№ 16 Бургас – Полски извор от Бургас 08:40 от П. извор 09:40Бургас – Българово от Бургас 09:40 от Българово 08:20Бургас – Поморие от Бургас 08:30 от Поморие 09:30Бургас – Созопол от Бургас 08:00 от Созопол 09:00№ 5 Бургас – Равна гора от Бургас 11:00 от Равна гора 11:502.3 Линия Бургас Габър в 17:30 ч. ще се изпълнява на 28.12.2025 и 04.01.20262.4 Линия № 5 – 14.00 ч. на 30.12.2025 няма да се изпълнява3. На 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г. продавач билети в касовите салони на Дружеството ще работят с клиенти както следва:Транспортна къща– на 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г – почивни дниТерминал Меден рудник- на 03 и 04.01.2026 г. – от 08:00 до 16:15 ч.- на 02.01.2025 г. – от 10:00 до 16:15- на 31.12.2025 и 01.01.2026 г. – почивни дниАвтогара "Юг“каса 1- на 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г – почивни дникаса 12- на 03 и 04.01.2026 г. – от 08:00 до 16:15 ч.- на 02.01.2026 г. – от 10:00 до 16:15- на 31.12.2025 и 01.01.2026 г. – почивни дниАвтогара Запад- на 03 и 04.01.2026 г. – от 08:00 до 16:15 ч.- на 02.01.2026 г. – от 10:00 до 16:15